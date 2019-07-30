1 - 9 августа: судьбоносное время для трех знаков Зодиака

Специалисты рассказали, что первые девять дней августа могут стать судьбоносными для некоторых знаков Зодиака. Три знака найдут ключ к заветной дверце, за которой прячется счастье, а также смогут узнать много тайн и загадок.

Это время больших переворотов в судьбах, и именно эти перевороты повлекут за собой новую жизнь, лишенную всяческих бедствий.

Козерогам скоро начнет сопутствовать удача во всем, что касается денежных вопросов. Судьба часто подкидывала вам сложные испытания, и вы шли по жизни, как по узкому лабиринту, и сейчас вы стоите у заветной дверцы, за которой скрывается ваше счастливое будущее, а в самом начале августа в ваши руки упадет золотой ключик.

Скорпионам не придется ничего угадывать и раскрывать, потому что именно им судьба принесет счастье на блюдечке. Борьба за место под солнцем будет выиграна вами, а дальше начнется тихая свободная жизнь, без ограничений, передряг и забот. Примите как данность то, что у вас есть сейчас и постарайтесь пока не ставить перед собой слишком глобальные цели.

Раки в первые девять дней августа будут вынуждены вернуться в прошлое, которое с неистовой силой манит к себе. Ради этого вы закроете глаза на многие вещи, которые сейчас дороги вам, но будьте осторожны, как бы не пожалеть потом о том, что совершили.