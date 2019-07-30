Вот это бомба! В Сети появилась откровенная переписка Глюк'оZы с молодым парнем

Поклонники подозревают, что в семье 33-летней Натальи Чистяковой-Ионовой наступил разлад. Слухи разгорелись сильнее, когда артистка перестала носить обручальное кольцо. Сегодня же в Сети появилась переписка певицы с незнакомцем, рассказывает «Стархит» со ссылкой на Telegram-канал «Только никому».
Вслед за слухами о разводе Натальи Чистяковой-Ионовой, которые активно обсуждают сейчас пользователи, в Сеть попала откровенная переписка артистки с незнакомцем. Судя по диалогу, к певице обратился молодой человек с предложением услуги, касающейся подтверждения личности в социальной сети. Парень написал, что «готов поставить специальную галочку в микроблоге». Однако на деловой вопрос неожиданно получил игривый ответ. «А ты симпатичный?» — поинтересовалась Глюк'оZа.
Молодой человек поддержал тон беседы и спросил, стоит ли ему лететь в Баку на музыкальный фестиваль «Жара», где выступала певица. «Пришли фото и решим, куда тебе лететь», — продолжала кокетничать Наталья. Обмен снимками оказался удачным, но как развивались события, пока неизвестно. Впрочем, для поклонников подобная переписка стала лишь дополнительным доказательством — артистка стала свободно флиртовать, а это значит, что на ее семейном фронте не все благополучно.
Напомним, что Наталья и Александр вместе уже 13 лет. Пара воспитывает 12-летнюю Лидию и семилетнюю Веру.
По материалам Telegram-канала «Только никому»