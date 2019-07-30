Вт, 30.07.2019
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Вот это бомба! В Сети появилась откровенная переписка Глюк'оZы с молодым парнем

Глюкоза.

ФОТО: Instagram

Поклонники подозревают, что в семье 33-летней Натальи Чистяковой-Ионовой наступил разлад. Слухи разгорелись сильнее, когда артистка перестала носить обручальное кольцо. Сегодня же в Сети появилась переписка певицы с незнакомцем, рассказывает «Стархит» со ссылкой на Telegram-канал «Только никому».

Вслед за слухами о разводе Натальи Чистяковой-Ионовой, которые активно обсуждают сейчас пользователи, в Сеть попала откровенная переписка артистки с незнакомцем. Судя по диалогу, к певице обратился молодой человек с предложением услуги, касающейся подтверждения личности в социальной сети. Парень написал, что «готов поставить специальную галочку в микроблоге». Однако на деловой вопрос неожиданно получил игривый ответ. «А ты симпатичный?» — поинтересовалась Глюк'оZа.

Молодой человек поддержал тон беседы и спросил, стоит ли ему лететь в Баку на музыкальный фестиваль «Жара», где выступала певица. «Пришли фото и решим, куда тебе лететь», — продолжала кокетничать Наталья. Обмен снимками оказался удачным, но как развивались события, пока неизвестно. Впрочем, для поклонников подобная переписка стала лишь дополнительным доказательством — артистка стала свободно флиртовать, а это значит, что на ее семейном фронте не все благополучно. 

Певица флиртует с незнакомцем
К слову, на «Жаре» певица привлекла к себе особое внимание. Помимо эффектных нарядов, она заинтриговала репортеров отсутствием кольца на заветном пальце. Кроме того, в последнее время Глюк'оZа перестала выходить в свет в компании Александра Чистякова. Сама певица слухи старается не комментировать, а вот ее менеджер Александр Диколь решил прояснить ситуацию. «Мы не опускаемся до уровня подтверждения или отрицания слухов. Мне странно, что в нашем обществе происходит подобная ситуация. Кто-то, где-то, не знаю каким образом произвел на свет эту информацию, и мне сейчас просто обрывают телефон. Меня это пугает», — рассказал Диколь.

Напомним, что Наталья и Александр вместе уже 13 лет. Пара воспитывает 12-летнюю Лидию и семилетнюю Веру. 

Наталья выступала на фестивале «Жара»
 
Артистка отправила свой снимок

По материалам Telegram-канала «Только никому»

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