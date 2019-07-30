Вот это бомба! В Сети появилась откровенная переписка Глюк'оZы с молодым парнем

К слову, на «Жаре» певица привлекла к себе особое внимание. Помимо эффектных нарядов, она заинтриговала репортеров отсутствием кольца на заветном пальце. Кроме того, в последнее время Глюк'оZа перестала выходить в свет в компании Александра Чистякова. Сама певица слухи старается не комментировать, а вот ее менеджер Александр Диколь решил прояснить ситуацию. «Мы не опускаемся до уровня подтверждения или отрицания слухов. Мне странно, что в нашем обществе происходит подобная ситуация. Кто-то, где-то, не знаю каким образом произвел на свет эту информацию, и мне сейчас просто обрывают телефон. Меня это пугает», — рассказал Диколь.