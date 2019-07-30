Певица МакSим до неузнаваемости перекроила свое лицо. Поклонники в шоке

Как оказалась, взяв паузу в концертной деятельности после нашумевшей аварии, в которую певица попала в апреле этого года, МакSим радикально изменила внешность.

На днях певица стала гостьей программы «Мой герой» с Татьяной Устиновой, которая выходит на телеканале ТВЦ. Фанаты едва узнали любимую исполнительницу - лицо Марины сильно опухло, увеличились губы, уменьшились глаза и исчезли фирменные ямочки на щеках.

При этом многие поклонники, сравнивая фотографии певицы до и после аварии, отметили, что мимика МакSим стала неестественной - на кадрах она словно не может широко улыбнуться.

По мнению некоторых фанатов, после ДТП певица посетила пластического хирурга, который серьезно поработал над лицом исполнительницы, изменив в том числе форму носа. При этом некоторые фанаты поспешили раскритиковать своего кумира за увлечение ботоксом.

К слову, некоторые зрители обратили внимание, что у МакSим на безымянном пальце правой руки было надето колечко с большим камнем, из чего поклонники сделали вывод, что сердце певицы вновь занято.

Напомним, певица дважды была замужем - за звукорежиссером Алексеем Луговцовым и бизнесменом Антоном Петровым и сейчас воспитывает двух дочерей.

Сама Марина в ответ на критику опубликовала на своей странице в Instagram пост, в котором посоветовала угомониться недоброжелателям. «Желаю вам, обозленные на собственную жизнь, обрести спокойствие и научиться радоваться тому, что дал вам Бог! А если вы нетерпилы, то расставляйте приоритеты, мечтайте и добивайтесь цели несмотря ни на что, я всегда так делаю, и это нормально, что приоритеты меняются! Не останавливайтесь, так мы растем! Всем мира», - написала артистка.