«Сказал, что давно не живет с женой»: Михаила Галустяна заподозрили в измене после 12 лет брака

По информации популярного Telegram-канал Yobajur Галустяна видели с незнакомкой на борту рейса в Барнаул. При этом на просьбы поклонников сфотографироваться с Михаилом и его спутницей актер в грубой форме отказал.

Сам Галустян, по словам источника из его ближнего окружения, утверждает, что якобы давно не живет с женой и матерью его детей Вероникой. При этом соцсети супругов наполнены счастливыми семейными фото и теплыми словами к друг другу.

Так, буквально недавно супруга Галустян Виктория нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы.

Поэтому слухи, на которые никак не отреагировал как сам Галустян так и его супруга, могут так и остаться таковыми.