Вт, 30.07.2019
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  • «Сказал, что давно не живет с женой»: Михаила Галустяна заподозрили в измене после 12 лет брака

«Сказал, что давно не живет с женой»: Михаила Галустяна заподозрили в измене после 12 лет брака

Семья Михаила Галустяна

ФОТО: Instagram

В Сети появились слухи о том, что Михаил Галустян разошелся с женой Викторией после 12 лет брака, а причиной тому якобы стала измена шоумена, пишет Topnews.

По информации популярного  Telegram-канал Yobajur Галустяна видели с незнакомкой на борту рейса в Барнаул. При этом на просьбы поклонников сфотографироваться с Михаилом и его спутницей актер в грубой форме отказал. 

Сам Галустян, по словам источника из его ближнего окружения, утверждает, что якобы давно не живет с женой и матерью его детей Вероникой. При этом соцсети супругов наполнены счастливыми семейными фото и теплыми словами к друг другу.

Так, буквально недавно супруга Галустян Виктория нежно поздравила мужа с годовщиной свадьбы. 

Поэтому слухи, на которые никак не отреагировал как сам Галустян так и его супруга, могут так и остаться таковыми. 

Напомним, Михаил Галустян женился на Виктории Штефанец в 2007 году. Виктория — бухгалтер по образованию, она младше актера на семь лет. В разных интервью Галустян не раз говорил, что считает, что его жена должна быть скромной домоседкой, воспитывать детей, а не заниматься карьерой или развлекаться отдельно от мужа.

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