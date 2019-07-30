«Сказал, что давно не живет с женой»: Михаила Галустяна заподозрили в измене после 12 лет брака

В Сети появились слухи о том, что Михаил Галустян разошелся с женой Викторией после 12 лет брака, а причиной тому якобы стала измена шоумена, пишет Topnews.
По информации популярного Telegram-канал Yobajur Галустяна видели с незнакомкой на борту рейса в Барнаул. При этом на просьбы поклонников сфотографироваться с Михаилом и его спутницей актер в грубой форме отказал.
Сам Галустян, по словам источника из его ближнего окружения, утверждает, что якобы давно не живет с женой и матерью его детей Вероникой. При этом соцсети супругов наполнены счастливыми семейными фото и теплыми словами к друг другу.
Поэтому слухи, на которые никак не отреагировал как сам Галустян так и его супруга, могут так и остаться таковыми.
Напомним, Михаил Галустян женился на Виктории Штефанец в 2007 году. Виктория — бухгалтер по образованию, она младше актера на семь лет. В разных интервью Галустян не раз говорил, что считает, что его жена должна быть скромной домоседкой, воспитывать детей, а не заниматься карьерой или развлекаться отдельно от мужа.