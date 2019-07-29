Вот это да! Нюша скопировала образ эстонской певицы Маргариты Кустинской

Так она вышла на сцену фестиваля «Жара» в Баку, куда прилетела после выступления в Нарва-Йыэсуу.

Нюша ФОТО: Instagram

Образ, что и говорить, эффектный. Но в таком же стильном наряде на фестивале «Чудо-фест» в субботу выступала и эстонская певица Маргарита Кустинская.

Маргарита Кустинская ФОТО: личный архив

Нюша скопировала образ эстонской исполнительницы? Получается, что так, потому что Кустинская выступала в таком виде раньше.