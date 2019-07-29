Пн, 29.07.2019
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Вот это да! Нюша скопировала образ эстонской певицы Маргариты Кустинской

Российская певица Нюша и эстонская Маргарита Кустинская

ФОТО: личный архив, Instagram

В Instagram певицы Нюши появилась фотография, где она стоит в белой рубашке с длинными, закрывающими даже пальцы рук рукавами, и перевязанной ремнем на талии. 

Так она вышла на сцену фестиваля «Жара» в Баку, куда прилетела после выступления в Нарва-Йыэсуу.

Нюша

ФОТО: Instagram

Образ, что и говорить, эффектный. Но в таком же стильном наряде на фестивале «Чудо-фест» в субботу выступала и эстонская певица Маргарита Кустинская.

Маргарита Кустинская

ФОТО: личный архив

Нюша скопировала образ эстонской исполнительницы? Получается, что так, потому что Кустинская выступала в таком виде раньше.

Как вы думаете, кто выглядит стильнее?

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