Вот это да! Нюша скопировала образ эстонской певицы Маргариты Кустинской

В Instagram певицы Нюши появилась фотография, где она стоит в белой рубашке с длинными, закрывающими даже пальцы рук рукавами, и перевязанной ремнем на талии.
Так она вышла на сцену фестиваля «Жара» в Баку, куда прилетела после выступления в Нарва-Йыэсуу.
Образ, что и говорить, эффектный. Но в таком же стильном наряде на фестивале «Чудо-фест» в субботу выступала и эстонская певица Маргарита Кустинская.
Нюша скопировала образ эстонской исполнительницы? Получается, что так, потому что Кустинская выступала в таком виде раньше.
Как вы думаете, кто выглядит стильнее?