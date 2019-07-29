Последнее, о чем мечтала 24-летняя блогерша, до того как ее тело нашли в чемодане

Еще одна страсть студентки, путешествия, тоже нашла отражение в соцсетях: в сториз и постах — приветы из Германии, Италии, Греции и еще ряда стран. Также не обходилось без снимков в роскошных интерьерах и на фоне дорогих машин. Хотя сама для себя роскошь Екатерина обозначала так: «Роскошь — это не рестораны, не помады и не шпильки. Настоящая роскошь — это жить так, как тебе удобно. В удобных трусах. В удобных ботинках <...>. Есть еду, которая нравится, дружить с кем тепло, быть вместе по любви, а не из чувства долга».