В поисках автомобиля? Политик Яак Мадисон продает своего железного коня

Мадисон начал пост с вопроса: "Чувствуешь, что в твоей жизни чего-то не хватает? Все почти отлично, но не хватает какой-то мелочи для чувства полноты и спокойствия?" - спрашивает политик и предлагает решение этой проблемы.

"Решение - автомобиль", - пишет Мадисон. По его словам, о таком автомобиле мечтают даже маленькие немецкие мальчики, которые видят его во снах, потому что мечтают иметь этот шедевр немецкого автопрома.

Политик говорит и о том, что машина подойдет всем, в том числе и семьям с детьми - у машины большой багажник и туда влезут даже 3 детских коляски. Также машина подойдет одинокому человеку, потому что у одиноких людей часто большое эго, которое спокойно поместится на заднем сидении.

В заключение Мадисон добавил, что машина подойдет и людям, которые заботятся об окружающей среде, потому что выброс CO2 намного меньше, чем у Hummer.

"Покупка поддержаного автомобиля - зеленый способ мышления!" - заключил Мадисон.