Как переживает разрыв отношений каждый знак Зодиака

О том, как правильно пережить расставание с любимым или уже нелюбимым человеком, порталу Teleprogramma.pro рассказала ясновидящая, финалистка проекта «Битва экстрасенсов» Кажетта Ахметжанова.

Овен

Вы очень сильно переживаете внутри себя всю ситуацию, жалеете себя, но стараетесь не вмешивать в эти переживания своих близких. Это напрасно: лучше делиться своими чувствами, не закрываться и разговаривать о своем разрыве. Потребуется много времени, чтобы выйти из этого состояния, но оно обязательно произойдет, если вы будете работать над собой.

Телец

Если вы Телец, то каждый разрыв отношений сопровождается истериками и слезами. Вы можете терять над собой контроль, делать глупости и постоянно предпринимать попытки вернуться к токсичным отношениям. Вам стоит разобраться в себе и понять, чего вы хотите. Лучше всего в такой период уехать на отдых, чтобы привести мысли в порядок.

Близнецы

Депрессия, слезы и суицидальные наклонности могут присутствовать при тяжелом разрыве отношений. Но чем быстрее вы возьмете себя в руки, тем быстрее оклемаетесь. Самым лучшим вариантом будет пойти к психологу и проработать все моменты этих отношений, чтобы все отпустить и начать новую жизнь. Обязательно иметь при себе близкого человека, с которым вы всегда сможете поделиться своими чувствами.

Рак

На самом деле это тот самый знак, который легко выходит из отношений и переживает разрыв в спокойном состоянии. Вам хватит буквально пары дней, чтобы пострадать и оплакать законченные отношения, но потом все возвращается на круги своя и вы смело строите новую жизнь, не оглядываясь на прошлое. Если в какой-то момент вам захочется показать свои эмоции, не сдерживайте себя и показывайте, дайте своим чувствам выйти.

Лев

Львы тяжело переживают любые расставания. Что касается любовных отношений, здесь они никак не могут отпустить человека и принять разрыв, долго страдают и накручивают себя, не могут найти успокоение в словах и могут уйти в загул. Тут нужно научится контролировать себя, почаще разговаривать с собой и разбираться, для чего все это нужно. Лучшую помощь им окажет отдых и время.

Дева

Вы всегда будете возвращаться к своим предыдущим отношениям, пока не встретите новые. Очень сильно привязываетесь к человеку и морально не можете его от себя отпустить. Страдаете, вымаливаете, даже доходит до собственного унижения, хотя потом вы четко понимаете, что все это было зря. Для вас разрыв - это семь кругов ада. Стоит в эти моменты подумать о том, что все в этом мире заменяемо, а значит, обязательно появится человек, который никогда не потеряет вашу связь. Убеждайте себя в этом, и всё будет хорошо.

Весы