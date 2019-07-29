Пн, 29.07.2019
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  • Фото: просроченный паспорт Валерия Леонтьева выставили на продажу

Фото: просроченный паспорт Валерия Леонтьева выставили на продажу

Валерий Леонтьев.

ФОТО: Ruslan Krivobok / RIA Novosti

Удостоверение личности певец когда-то забыл в петербургской гостинице, сообщает Пятый канал.

 

 

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу паспорт певца Валерия Леонтьева. За документ, забытый когда-то артистом в гостинице «Прибалтийская», коллекционер планирует получить 100 тысяч рублей (примерно 1400 евро), сообщает KP.RU.

По информации издания, нынешний владелец паспорта Леонтьева приобрел его у другого коллекционера. Сейчас этот документ недействителен. По словам продавца, он уверен в успехе продажи, поскольку интерес к паспорту есть уже сейчас.

Паспорт Валерия Леонтьева выставлен на продажу

ФОТО: сайт Авито

«Паспорт у него уже давно новый. А это, как раритет. Вон паспорт Цоя ушел за миллионы рублей. А Леонтьев жив, слава богу, потом он будет дороже намного», — говорит мужчина.

Сам певец пока на данную новость о продаже забытого им паспорта не отреагировал.

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