Фото: просроченный паспорт Валерия Леонтьева выставили на продажу

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу паспорт певца Валерия Леонтьева. За документ, забытый когда-то артистом в гостинице «Прибалтийская», коллекционер планирует получить 100 тысяч рублей (примерно 1400 евро), сообщает KP.RU.
По информации издания, нынешний владелец паспорта Леонтьева приобрел его у другого коллекционера. Сейчас этот документ недействителен. По словам продавца, он уверен в успехе продажи, поскольку интерес к паспорту есть уже сейчас.
Сам певец пока на данную новость о продаже забытого им паспорта не отреагировал.