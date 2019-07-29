Фото: просроченный паспорт Валерия Леонтьева выставили на продажу

Житель Санкт-Петербурга выставил на продажу паспорт певца Валерия Леонтьева. За документ, забытый когда-то артистом в гостинице «Прибалтийская», коллекционер планирует получить 100 тысяч рублей (примерно 1400 евро), сообщает KP.RU.

По информации издания, нынешний владелец паспорта Леонтьева приобрел его у другого коллекционера. Сейчас этот документ недействителен. По словам продавца, он уверен в успехе продажи, поскольку интерес к паспорту есть уже сейчас.

Паспорт Валерия Леонтьева выставлен на продажу ФОТО: сайт Авито

«Паспорт у него уже давно новый. А это, как раритет. Вон паспорт Цоя ушел за миллионы рублей. А Леонтьев жив, слава богу, потом он будет дороже намного» , — говорит мужчина.