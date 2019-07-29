«Какие красавицы!» Иван Ургант показал всех своих дочерей

Иван Урган практически не дает интервью, и крайне редко делится новостями из своей жизни. А уж тем более не любит показывать своих близких людей. Ведущий «Вечернего Урганта» всегда считал: личное должно оставаться личным, рассказывает «7дней.ру».
Сегодня Ургант неожиданно порадовал поклонников. Он поделился со своими подписчиками коллажем, на котором запечатлены три девушки. 19-летняя Эрика, дочь его жены Натальи Кикнадзе от первого брака и две их дочери с Натальей: 11-летняя Нина и четырехлетняя Валерия. Старшая названа в честь бабушки Ивана, актрисы Нины Ургант, а младшая в честь его мамы — Валерии Киселевой.
Дочки отдыхают на каникулах и их отьезд телеведущий прокомментировал с юмором.
«Сестры любят с волнением вспоминать о своем радостном детстве, проведенном в Москве. Их семья уехала из Москвы 29 дней назад, но до сих пор им кажется, что возвращение в этот город изменило бы всю их судьбу, озарив ее новым, светлым смыслом», — смеется Иван.
Многие отметили, что девочки растут не только красавицами, но и умницами — это видно по их глазам.