«Какие красавицы!» Иван Ургант показал всех своих дочерей

Сегодня Ургант неожиданно порадовал поклонников. Он поделился со своими подписчиками коллажем, на котором запечатлены три девушки. 19-летняя Эрика, дочь его жены Натальи Кикнадзе от первого брака и две их дочери с Натальей: 11-летняя Нина и четырехлетняя Валерия. Старшая названа в честь бабушки Ивана, актрисы Нины Ургант, а младшая в честь его мамы — Валерии Киселевой.

Дочки отдыхают на каникулах и их отьезд телеведущий прокомментировал с юмором.

«Сестры любят с волнением вспоминать о своем радостном детстве, проведенном в Москве. Их семья уехала из Москвы 29 дней назад, но до сих пор им кажется, что возвращение в этот город изменило бы всю их судьбу, озарив ее новым, светлым смыслом», — смеется Иван.

Дочери Ивана Урганта ФОТО: Instagram