Вы могли себе представить: что будет с телом, если не мыться целый месяц?

Ежедневное принятие душа может лишить вашу кожу внешних увлажняющих слоев. Но что делать, чтобы выглядеть и пахнуть еще лучше? Хотя не секрет, что прием ванны удаляет грязь, пот и вредные бактерии, но после душа удаляются натуральные жиры и липиды, которые увлажняют кожу.

Чем чаще вы принимаете душ, тем меньше времени имеется на восстановление здорового слоя увлажняющих бактерий. Итак, если вы перестанете принимать душ, начнет ли ваше тело очищаться само? Отказ от душа может быть полезным для вашего организма, но не для окружающих. Эксперты утверждают, что чтобы полностью помыться, человеку достаточно всего три минуты

Как только вы перестанете принимать душ, первые изменения наступят уже через три дня. Ваша кожа станет заметно суше, а волосы жирнее. Одним из первых признаков «прогресса» будет заключаться в том, что ваши волосы останутся на месте при расчесывании назад, не нужно использовать никаких средств для волос.

Спустя пять дней без душа, вы, вероятно, должны будете предупреждать людей, прежде чем войти в комнату. Если вы отказались еще и от дезодоранта, используйте сэкономленные деньги на покупку новых футболок. Пятна и круги от пота будут настолько сильными, что к вашим рубашкам и футболкам придется применить правило «надень один раз и выбрось».

Через десять дней вы также можете выбросить расческу. Ваши волосы будут такими жирными и спутанными, что их будет невозможно расчесать. Ваша кожа головы будет так сильно зудеть, что любое почесывание будет приветствоваться, но в то же время любой контакт с вашей головой, несомненно, покажет, насколько серьезна ваша проблема с перхотью.

К 20 дню трудно поверить, что вы человек. Друзья и семья больше не признают ваше существование, и вы едва можете выдержать собственный запах, не говоря уже о своей внешности.

Американская академия дерматологии дает родителям советы о том, как часто следует купать их детей, исходя из того, насколько грязными они становятся. Если они не слишком грязные от игры, рекомендуется принимать ванну, по крайней мере, один или два раза в неделю для детей в возрасте от шести до 11 лет. Их развивающейся иммунной системе нужна грязь (организмы, такие как бактерии и небольшие дозы вирусов и инфекции), чтобы вырасти сильным и здоровыми.

Из-за того что вы постоянно будете чесать свою сухую, зудящую кожу, ваше тело покроется царапинами и язвами. И если вы думали, что проблема с прыщами осталась далеко в прошлом, то примите поздравления, вам словно снова 13 лет.

К этому времени вы уже будете готовы сдаться, но просто подождите немного дольше. К концу месяца слой здоровых бактерий, которые вырабатывает ваш организм, будет полностью восстановлен. Угри исчезнут сами по себе, и ваша кожа начнет выглядеть лучше, чем тогда, когда вы принимали душ. Но стоило ли это того? Возможно нет. Вы все еще ужасно пахнете.

Хотя пот на самом деле не выделяет никакого запаха , он производит жирные кислоты и белки, которыми питаются бактерии вашей кожи; именно их метаболический процесс и является причиной этого неприятного запаха.