«Две сестренки»: 41-летняя Климова выглядит ровесницей своей дочери

Российская кинозвезда показала нежное фото, на котором позирует вместе со старшей дочерью Лизой.

Елизавете сейчас 18 лет. Однако в комментариях подписчики заявили, что мама и дочь выглядят ровесницами. «Две сестренки-подружки», «Найди 10 отличий, называется», «Вы все молодеете и молодеете», - восхищаются пользователи.

Еще один момент, который был единодушно отмечен публикой – сходство Лизы с матерью. А также бесспорная красота Екатерины. Некоторые сравнили ее с Анджелиной Джоли, но один из подписчиков возразил: «Куда там Анджелине до Катерины, и рядом не стояла....Катя красива необыкновенно!!!».