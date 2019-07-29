«Две сестренки»: 41-летняя Климова выглядит ровесницей своей дочери

Екатерине Климовой исполнился 41 год, но она, кажется, с возрастом выглядит только лучше. Поклонники утверждают, что актриса и сейчас выглядит как юная девушка. По крайней мере, последняя публикация в ее Инстаграме окончательно в этом убедила, пишет Экспресс газета.
Российская кинозвезда показала нежное фото, на котором позирует вместе со старшей дочерью Лизой.
Елизавете сейчас 18 лет. Однако в комментариях подписчики заявили, что мама и дочь выглядят ровесницами. «Две сестренки-подружки», «Найди 10 отличий, называется», «Вы все молодеете и молодеете», - восхищаются пользователи.
Еще один момент, который был единодушно отмечен публикой – сходство Лизы с матерью. А также бесспорная красота Екатерины. Некоторые сравнили ее с Анджелиной Джоли, но один из подписчиков возразил: «Куда там Анджелине до Катерины, и рядом не стояла....Катя красива необыкновенно!!!».
Лиза – дочь Климовой от первого брака с Ильей Хорошиловым. Она очень увлеченная девочка: любит путешествовать, играет на гитаре и обладает актерским талантом. Не исключено, что Елизавета пойдет по стопам матери.