Знаки Зодиака, которых август поставит перед сложным жизненным выбором

Для остальных девяти август будет началом изменений в самых разных сферах жизни и подходящее время для определения с целями и жизненными ориентирами.

Август будет совсем непростым и «неровным» месяцем. Даже те люди, кто привык плыть по течению, чья жизнь всегда была тихой гаванью, окунутся в бурный поток и вынуждены будут побарахтаться, чтобы встать на ноги.

Так перед кем же судьба поставит трудный выбор?

Скорпиону придется выбирать между финансами и чувствами. Его вторая половинка так мало зарабатывает и ничего не хочет менять, что ему приходится «пахать» сутками на благо пары, а это очень утомляет и надоедает. Больше нет желания разговаривать, понимать и поддерживать. Хотя любовь еще не остыла.

Скорпиону придется выбрать: смириться и любить или послать все и перетерпеть.

Львы окажутся перед выбором нового места работы или места проживания. Например, будет предложена отличная перспективная и высокооплачиваемая должность, но ради нее придется уехать на край света. Привязанным к своему дому и друзьям Львам придется продолжать довольствоваться низкой оплатой труда и дальше. При выборе стоит учитывать, что звезды не гарантируют поддержку со стороны избранника. Вполне вероятно, что вторая половина не поддержит переезд.