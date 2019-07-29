Фото: во что нарядились звезды российского шоубиза на закрытии «Жары»?

В Баку 28 июля прошла церемония закрытия фестиваля «Жара». Звезды российского шоубиза выступили на финальном концерте «Время поколения Z». На одной сцене пели ключевые игроки музыкальной индустрии: Ольга Серябкина, Тимати, Светлана Лобода, Клава Кока, Нюша и другие популярные исполнители 2019 года.

Поклонников российских звезд впечатлили наряды, в которых знаменитости вышли на красную дорожку в последний день. Абсолютным чемпионом в экстравагантности стала певица Ольга Серябкина. Артистка предстала перед зрителями в блестящей сетке, надетой поверх черного купальника.

Ольга Серябкина ФОТО: Instagram

Коллега Серябкиной по цеху — Светлана Лобода — вышла в последний день фестиваля на сцену в шляпе с огромными полями, коротком боди из бисера в стиле бохо-шик и красных очках.

Светлана Лобода ФОТО: Instagram

Певица Нюша порадовала зрителей необычным сексуальным нарядом. Исполнительница «зажгла» на сцене в блестящем облегающем костюме с латексными вставками, демонстрирующем аппетитные формы звезды.

Нюша ФОТО: Instagram

Однако многие подписчики официального Instagram-аккаунта «Жары» возмутились откровенными нарядами поп-див. «Что за наряды на них?!»; «Стилисты! Вы где были, когда их выпускали в этих несуразных нарядах (одеждой не назовешь)! Полная безвкусица!»; «Жара-без одежда?» — написали фолловеры.