Пн, 29.07.2019
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  • Фото: во что нарядились звезды российского шоубиза на закрытии «Жары»?

Фото: во что нарядились звезды российского шоубиза на закрытии «Жары»?

Звезды фестиваля "Жара"

ФОТО: Instagram

Удивляли, как могли — Нюша в латексе, Лобода в блестящем боди и Серябкина в рыболовной сетке, рассказывает Пятый канал.

В Баку 28 июля прошла церемония закрытия фестиваля «Жара». Звезды российского шоубиза выступили на финальном концерте «Время поколения Z». На одной сцене пели ключевые игроки музыкальной индустрии: Ольга Серябкина, Тимати, Светлана Лобода, Клава Кока, Нюша и другие популярные исполнители 2019 года.

Поклонников российских звезд впечатлили наряды, в которых знаменитости вышли на красную дорожку в последний день. Абсолютным чемпионом в экстравагантности стала певица Ольга Серябкина. Артистка предстала перед зрителями в блестящей сетке, надетой поверх черного купальника.

Ольга Серябкина

ФОТО: Instagram

Коллега Серябкиной по цеху — Светлана Лобода — вышла в последний день фестиваля на сцену в шляпе с огромными полями, коротком боди из бисера в стиле бохо-шик и красных очках.

Светлана Лобода

ФОТО: Instagram

Певица Нюша порадовала зрителей необычным сексуальным нарядом. Исполнительница «зажгла» на сцене в блестящем облегающем костюме с латексными вставками, демонстрирующем аппетитные формы звезды.

Нюша

ФОТО: Instagram

Однако многие подписчики официального Instagram-аккаунта «Жары» возмутились откровенными нарядами поп-див. «Что за наряды на них?!»; «Стилисты! Вы где были, когда их выпускали в этих несуразных нарядах (одеждой не назовешь)! Полная безвкусица!»; «Жара-без одежда?» — написали фолловеры.

Финальное шоу «Жары» продолжалось до трех часов ночи. После концерта звезды и гости фестиваля отрывались до утра на афтепати. Организаторы утверждают, что на заключительном мероприятии присутствовало огромное количество гостей, ставшее рекордным за все дни фестиваля. «8000 человек! Абсолютный рекорд!» — отметили организаторы.

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