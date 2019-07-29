Пн, 29.07.2019
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  • Оптическая иллюзия превратила черно-белое фото в цветное, озадачив тысячи людей

Оптическая иллюзия превратила черно-белое фото в цветное, озадачив тысячи людей

03.08.2006, Berlin, DEU, GERMANY - Portrait of a young woman looking at her mobile phone. (human, woman, young, youth, Caucasian, 20-30 years, 20 to 30 years, twenties, pretty, beautiful, beauty, slim, slimness, blonde, blond, standing, stand, leisure time, free time, outdoor, outdoors, summer, summertime, spring, springtime, mobile phone, mobile, cellphone, phone, SMS, SMS message, Short Message Service, MMS, MMS message, Multimedia Messaging Service, communication, telecommunication, mobile telecommunication, holding, hold, looking, look, reading, read, message, emotions, emotional, face, facial expression, facial, mimic, feelings, shocked, shock, stunned, surprise, surprised, mouth, open, opened, sky, clouds, blue, portrait, symbol, symbolic, symbolical, digital, horizontal) 00Y060803D008CAROE.JPG - NOT for SALE in G E R M A N Y / G E R M A N Y OUT [MODEL RELEASE: YES, PROPERTY RELEASE: NO (c) caro photo agency / Teich, http://www.carofoto.pl, info@carofoto.pl - In case of using the picture for non-journalistic purposes, please contact the agency - the picture is subject to royalty!]

ФОТО: Caro / Teich / Caro / Teich

В Сети снова появилось изображение, которое заставило пользователей изрядно поломать голову, пишет Лайф.

Пользователь c ником Vbloke разместил на Reddit фото, на котором учащиеся собрались вокруг девушки, держащей черепаху. Снимок быстро привлёк внимание, набрав около 16 тысяч лайков, и его стали активно распространять в Сети. При этом реддитор в подписи сразу указал, что фото нецветное.

"Это фото на самом деле чёрно-белое. Только линии цветные",

- написал автор поста.

This photo is actually black and white. Only the lines have colour. from r/BeAmazed

Однако снимок всё равно породил бурное обсуждение. Кто-то сразу заявил, что видит чёрно-белое изображение с цветными полосками: красными, синими, жёлтыми и зелёными. Но многие пользователи написали, что видят цветное фото. При этом часть отметила, что видит изображение цветным только издалека или под определёнными углами.

"Сижу с мобильного. Выглядит как обычное цветное изображение, пока я не увеличиваю его. Тогда фото определённо чёрно-белое с цветными линиями. Очень круто",

"Выглядит как цветная картинка с чёрными и белыми квадратами",

"У меня взорвался мозг, пришлось увеличить",

"Под определёнными углами я вижу, как цвета смешиваются, но когда смотрю на фото прямо, вижу просто сетку. Крутое открытие",

- написали пользователи сети.

Разъяснить ситуацию в комментариях попытался пользователь с ником Jenckydoodle, представившийся оптиком. Он рассказал, что подобный эффект зависит от того, что фоторецепторы у человека в центральном зрении ориентированы на просмотр деталей и цветов. А в периферическом — на движение и видение в темноте, и здесь рецепторов меньше. Поэтому такое зрение более "лениво" и просто смешивает цвета. А когда вы смотрите прямо и приближаете изображение, становятся видны нанесённые на фото полоски.

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