Десять летних террас таллиннских ресторанов, которые обязательно стоит посетить этим летом

В Эстонии есть немало предприятий общественного питания, которые летом открывают свои террасы и небольшие садики, где можно вкусно поесть и подышать воздухом. Одни надежно скрыты и понравятся любящим уединение- Dinnerbooking.com и Limon.ee предлагает посетить десять террас Таллинна.

Tchaikovsky (Вене, 9)

Терраса ресторана ФОТО: Tchaikovsky

Терраса одного из лучших ресторанов Таллинна «Чайковский» спрятана в окружении исторических стен во дворе отеля Telegraaf. Здесь можно заказывать обеды и ужины от прославленного шефа Владислава Дьячука или просто наслаждаться бокальчиком вина. Кстати, в меню восхитительные блюда русской кухни, например, за борщом и пельменями приезжают сюда из Европы).

ORE (Олевимяги, 9)

Терраса ресторана ФОТО: Ore

Это своеобразный оазис в центре города. Блюда авторской кухни Сильвера Саа не оставят вас равнодушными, а разнообразные лимонады, приготовленные вручную, оставят приятное послевкусие.

Pegasus (Харью, 1)

Терраса ресторана Pegasus ФОТО: Instagram

Терраса этого ресторана находится прямо на туристической тропе, ведущей на Ратушную площадь, и прекрасно подходит тем, кто любит наблюдать за передвижением туристов и находиться, что называется, средь шумного бала. Одна терраса хороша тем, что ее гости всегда находятся в тени, на другой есть зонтики, защищающие от солнечных лучей.

Rae Meierei (Дункри, 5)

Терраса ресторана Rae Meierei ФОТО: Instagram

На солнечной террасе можно насладиться блюдами из изысканного меню и летними коктейлями. Очень приватное место. Вы находитесь в самом центре города, но в то же время и вне его - никакого шума, только еда и чистый воздух.

MEKK (Суур-Карья, 17)

Терраса ресторана Mekk ФОТО: Instagram

На этой террасе в центре Таллинна сложно найти свободное место. Она всегда полна - туристы любят ее за легкую еду, а местные назначают здесь деловые встречи и приходят на ланчи. От жаркого солнца вас всегда заслонят специальные зонты. Можно наслаждаться едой и смотреть, сколько человек сфотографировалось рядом с Трубочистом.

Snoob (Пярну мнт, 209а)

Терраса ресторана Snoob ФОТО: Instagram

Несмотря на название, место довольно демократичное (кремовый суп из свеклы стоит всего лишь 3,5 евро). Уютная терраса этого семейного ресторанчика находится в зеленом районе Нымме.

Kitchen Rõõm (Пинна, 8)

Терраса ресторана Kitchen Rõõm ФОТО: личный архив

Популярнейший ресторан в Ласнамяэ имеет довольно вместительную террасу, которая заполняется уже в первые солнечные деньки. Сюда приходят и семьями (для детей есть детский уголок), и на обеды, и влюбленные парочки, чтобы поужинать в романтической атмосфере. Терраса устроена так, что каждый может выбрать полюбившееся место - или в гуще событий, или в некотором отдалении. Дождь - не помеха, навес надежно укрывает от капель.

Jahu Resto (Копли, 3)

Терраса ресторана Jahu Resto ФОТО: личный архив

Недавно открывшийся в квартале Теллискиви ресторан сразу же обустроил и восхитительную террасу. Меню здесь настолько разнообразное - есть вкрапления и японской, и итальянской кухонь, что отведать хочется сразу всего. Для неспешного приема пищи и предназначена терраса. Часто по вечерам здесь играет живая музыка, и можно танцевать.

Leib Resto & Aed (Уус, 31)

Терраса ресторана Leib Resto & Aed ФОТО: Instagram

Ресторан с потрясающей террасой. Еду здесь готовят только из сезонных эстонских продуктов (а какой здесь подают хлеб!), и она безупречно сочетается с обширной картой вин и пива. Но вся прелесть этой террасы не только в еде и уединенности, но и в атмосферности - на террасе, даже в самый сильный ветер, тихо, благостно и спокойно. Эзотерики уверяют, что именно в этом месте сходятся линии лей, то есть это место энергетической силы. Наведайтесь на террасу - сами все поймете!

Stenhus (Пюхавайму, 13/15)

Терраса ресторана Stenhus ФОТО: Instagram