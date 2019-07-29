Старшенбаум здесь больше не живет. Александр Петров закрутил роман с актрисой из «90-е. Весело и громко»

Так сложилось, что финал любви оказался трагичен не только в шоу, но и в жизни – пара больше не вместе (возможно, это одна из причин, по которым артист дал финальный спектакль в Москве 23 июля и закрыл проект). А место Старшенбаум в жизни Петрова заняла молодая 24-летняя актриса Стася Милославская.

Их судьбоносная встреча случилась на съемках фильма «Стрельцов», где Петров сыграл звезду советского футбола Эдуарда Стрельцова, а Милославская – его жену Аллу. В тот момент они оба были несвободны, но чувства победили и вот уже несколько месяцев длятся их отношения.

В Нижний Новгород Милославская прилетела втайне, решив сделать сюрприз своему любимому, и появилась у него в гримерке уже после концерта . К машине счастливые влюбленные шли в обнимку, крепко держась за руки. Кстати, еще в июне пару Петрова и Милославскую, которая явно искала уединения, заметили на « Кинотавре » в Сочи. Александр был там ведущим церемонии открытия, а Стася представляла фильм «Бык», получивший главный приз фестиваля.

СТАСЯ МИЛОСЛАВСКАЯ. ФОТО: ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ФЕСТИВАЛЯ ГОРЬКИЙ FEST

Напомним, что пара Александра Петрова и Ирины Старшенбаум была одной из самых известных в российском кинематографе. Их роман начался на съемках фильма «Притяжение» Федора Бондарчука в 2016 году и продлился больше двух лет. На сегодняшний день Петров является одним из самых востребованных актеров своего поколения. Стася Милославская тоже набирает популярность, особенно после выхода на СТС сериала «90-е. Весело и громко», где она сыграла главную женскую роль. В 2019 году актриса уже участвует в нескольких больших проектах.