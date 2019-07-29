Пн, 29.07.2019
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Вокалистка KAZKA показала пышную фигуру в купальнике

Александра Зарицкая, группа KAZKA

ФОТО: Скриншот с Instagram

Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая впечатлила поклонников неожиданным снимком. Певица опубликовала фото с отдыха в Турции, на котором запечатлена в купальнике, пишет Сегодня.

Летние кадры в кристально чистой воде Саша запостила на странице в Instagram.

"Прикосновение к воде – моя услада. Морской воздух – мое вдохновение. Сегодняшний миг сохраню надолго", – подписала фотографии Зарицкая.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Фолловеры оценили формы звезды и засыпали ее комплиментами. "Просто космос", "Потрясающая фигура", "Саша, ты прекрасна", – пишут пользователи.

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