Вокалистка KAZKA показала пышную фигуру в купальнике

Солистка группы KAZKA Саша Зарицкая впечатлила поклонников неожиданным снимком. Певица опубликовала фото с отдыха в Турции, на котором запечатлена в купальнике, пишет Сегодня.
Летние кадры в кристально чистой воде Саша запостила на странице в Instagram.
"Прикосновение к воде – моя услада. Морской воздух – мое вдохновение. Сегодняшний миг сохраню надолго", – подписала фотографии Зарицкая.
Фолловеры оценили формы звезды и засыпали ее комплиментами. "Просто космос", "Потрясающая фигура", "Саша, ты прекрасна", – пишут пользователи.