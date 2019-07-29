Пн, 29.07.2019
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Знаки Зодиака, которым сильно повезет до конца этой недели

Везение. Иллюстративное фото

ФОТО: Panter Media/Scanpix

Этим счастливчиками можно только позавидовать, сообщает журнал «Лиза».

Дева

Удача наконец-то на вашей стороне. Вы обретете то, к чему так долго стремились. И все это — только благодаря личным усилиям. Вы можете рассчитывать на полную финансовую свободу. Самое главное — не расслабляйтесь, а постарайтесь найти гармонию и победить свои внутренни страхи.

Весы

Весам очень повезло. Они не только могут рассчитывать на то, что их заветное желание сбудется, но и получат возможность найти для себя новый смысл жизни. Сейчас важно не терять хватку и внимательнее прислушиваться к знакам, которые посылает Вселенная. 

Водолей

Удача Водолея будет зависеть только от него самого. Без должной стойкости и целеустремленности сейчас не обойтись. Если вы будете внимательно прислушиваться к себе и своей интуиции, вы точно найдете правильные ответы на все вопросы. Ну, а дальше остается только действовать.

Рыбы

На этой неделе Рыбы ощутят небывалый прилив сил и энергии. Именно это позволит правильно расставить приоритеты и принять судьбоносные решения. Они достигнут успеха во всех сферах жизни: отношения со второй половинкой наладятся, карьера пойдет в году, а дополнительные финансы неожиданно появятся.

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