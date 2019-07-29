Знаки Зодиака, которым сильно повезет до конца этой недели

Дева

Удача наконец-то на вашей стороне. Вы обретете то, к чему так долго стремились. И все это — только благодаря личным усилиям. Вы можете рассчитывать на полную финансовую свободу. Самое главное — не расслабляйтесь, а постарайтесь найти гармонию и победить свои внутренни страхи.

Весы

Весам очень повезло. Они не только могут рассчитывать на то, что их заветное желание сбудется, но и получат возможность найти для себя новый смысл жизни. Сейчас важно не терять хватку и внимательнее прислушиваться к знакам, которые посылает Вселенная.

Водолей

Удача Водолея будет зависеть только от него самого. Без должной стойкости и целеустремленности сейчас не обойтись. Если вы будете внимательно прислушиваться к себе и своей интуиции, вы точно найдете правильные ответы на все вопросы. Ну, а дальше остается только действовать.

Рыбы