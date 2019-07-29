Галерея и видео: Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон празднуют окончание съемок в Таллинне

В Telliskivi актеры Паттинсон и Вашингтон вместе со съемочной группой были замечены за ужином. Группа наслаждалась едой и белым вином, а Паттинсон также курил электронную сигарету в уличном кафе.

После обеда голливудские актеры ушли вместе, но не раньше, чем сфотографироваться с поклонниками Паттинсона. Вашингтон какое-то время держался в стороне от фанатов, и он, похоже, не хотел фотографироваться с ними, или просто не желал попадать в кадр. Паттинсон, напротив, был в хорошем настроении, улыбался.