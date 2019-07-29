Галерея и видео: Роберт Паттинсон и Джон Дэвид Вашингтон празднуют окончание съемок в Таллинне

Вчера в творческом городке Telliskivi голливудские актеры Роберт Паттинсон (33) и Джон Дэвид Вашингтон (35) отпраздновали успешное окончание съемок шпионского триллера «Догма», которые длились в Таллинне месяц, сообщает Elu24.
В Telliskivi актеры Паттинсон и Вашингтон вместе со съемочной группой были замечены за ужином. Группа наслаждалась едой и белым вином, а Паттинсон также курил электронную сигарету в уличном кафе.
После обеда голливудские актеры ушли вместе, но не раньше, чем сфотографироваться с поклонниками Паттинсона. Вашингтон какое-то время держался в стороне от фанатов, и он, похоже, не хотел фотографироваться с ними, или просто не желал попадать в кадр. Паттинсон, напротив, был в хорошем настроении, улыбался.
Последний съемочный день в Эстонии боевика «Догма» прошел в субботу в Пирита, когда режиссер Кристофер Нолан снял сцену с Димпл Кападиати и Джоном Дэвидом Вашингтоном. Следующий съемочный сезон начнется в середине сентября в Индии, но в августе съемки «Догма» продолжатся в Италии.