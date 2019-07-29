Сестра Жанны Фриске разводится с мужем

Младшая сестра Жанны Фриске и сотрудник МЧС Сергей Вшивков подали заявление в Перовский ЗАГС Москвы, чтобы расторгнуть союз. Поклонники давно заметили, что супруги практически не делятся общими фотографиями. По слухам, кризис начался еще год назад, однако пара до последнего пыталась сохранить отношения.

«Наташа и Сережа испытывали сильные чувства, но со временем, как это часто случается, страсть поутихла, а проблем прибавилось, — рассказали «СтарХиту» в окружении бывших влюбленных. — Как и все, они ссорились, а потом мирились. В 2018-м открыли совместный бизнес — кафе на Шри-Ланке — и переехали на остров. Здесь они столкнулись с неожиданными трудностями, и семья начала трещать по швам. В итоге ребята решили поставить точку».

33-летняя Фриске и 32-летний Вшивков расходятся мирно, претензий друг к другу не имеют. Сергей уже переехал в другую квартиру. Напомним, супруги жили в апартаментах Натальи. Детьми молодые люди так и не обзавелись, хотя оба мечтали о потомстве. Сергей вернулся в МЧС, где проработал много лет. Наталья по-прежнему трудится в сфере красоты и приобретает новые навыки. Раньше девушка занималась только визажем, но недавно отучилась на курсах по наращиванию ресниц. Теперь к Фриске выстраивается очередь из желающих.

«На эстраду возвращаться не хочу, — признавалась «СтарХиту» Наташа. — Гастроли не для меня. По душе спокойная работа».

Напомним, сестра Жанны и ее возлюбленный сочетались узами брака 16 августа 2013 года. Церемония состоялась в усадьбе Кусково. Жанна в тот период уже болела раком в тяжелой стадии и не смогла присутствовать на празднике.