«Я не святая!» Вера Брежнева выступила на «Жаре» в полупрозрачном наряде

Вера Брежнева выступила на сцене музыкального фестиваля «Жара» в Баку в полупрозрачном облегающем наряде. Певица разместила фото и видео с концерта в Instagram. На кадрах звезда демонстрирует подписчикам свою прекрасную фигуру, сексуально танцуя в темно-синем блестящем комбинезоне.
«Ты понимаешь, тут такое дело… В двух словах не скажешь то, что накипело давно. И вы себя не сдерживайте!» — подписала пост певица.
Вера Брежнева сопроводила публикацию громкоговорящими хэштегами: #жара #жаришка #янесвятая.
Среди огромной аудитории Веры Брежневой было много тех, кто не оценил откровенный наряд знаменитости. Очевидно подписчики забыли, что певица стала знаменитой благодаря сексуальным и провокационным образам в культовой группе «ВИА Гра».