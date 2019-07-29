Пн, 29.07.2019
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«Я не святая!» Вера Брежнева выступила на «Жаре» в полупрозрачном наряде

Вера Брежнева

ФОТО: Instagram

Откровенный комбинезон звезды оценили далеко не все, пишет Пятый канал.

Вера Брежнева выступила на сцене музыкального фестиваля «Жара» в Баку в полупрозрачном облегающем наряде. Певица разместила фото и видео с концерта в Instagram. На кадрах звезда демонстрирует подписчикам свою прекрасную фигуру, сексуально танцуя в темно-синем блестящем комбинезоне.

Вера Брежнева

ФОТО: Instagram

«Ты понимаешь, тут такое дело… В двух словах не скажешь то, что накипело давно. И вы себя не сдерживайте!» — подписала пост певица.

Вера Брежнева сопроводила публикацию громкоговорящими хэштегами: #жара #жаришка #янесвятая.

Среди огромной аудитории Веры Брежневой было много тех, кто не оценил откровенный наряд знаменитости. Очевидно подписчики забыли, что певица стала знаменитой благодаря сексуальным и провокационным образам в культовой группе «ВИА Гра».

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