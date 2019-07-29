Андрей Разин в любимой Эстонии: у вас могут забрать НАТО, но «Ласковый Май» с вами навсегда

Андрей Разин и легендарный «Ласковый Май» выступили на фестивале «Чудо-Фест» в Эстонии в эту субботу. Концерт прошел с огоньком и аншлагом.
Как известно, хит «Белые розы» и другие песни могут петь и Юра Шатунов, и Андрей Разин. Таких случаев, когда артисты выступают в один день в одном городе на разных концертных площадках не бывает. По словам Разина, сначала он гастролирует в 60 городах, а через полгода туда едет Шатунов. Кстати, в случае с Эстонией это работает. Концерт Шатунова запланирован в нашей стране на январь, как раз остается шесть месяцев до него.
В интервью порталу Limom.ee Андрей Разин рассказал, что очень любит Эстонию, а в 1984 году он был администратором Анне Вески. 8 человек из Эстонии работали в группе «Ласковый май» за весь период.
По словам Андрея Разина, для него Эстония из Прибалтики не первом месте, на втором идет Латвия со столицей Ригой и Литва с Вильнюсом. Для Разина Эстония очень близка.
«У вас могут забрать НАТО, но только у вас «Ласковый май» не заберут и «Мираж» - это ваше навсегда, мы вам дарим это», - сказал Андрей Разин в конце интервью.
Смотрите видео, где есть фрагмент концерта и само интервью!