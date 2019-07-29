Андрей Разин в любимой Эстонии: у вас могут забрать НАТО, но «Ласковый Май» с вами навсегда

Как известно, хит «Белые розы» и другие песни могут петь и Юра Шатунов, и Андрей Разин. Таких случаев, когда артисты выступают в один день в одном городе на разных концертных площадках не бывает. По словам Разина, сначала он гастролирует в 60 городах, а через полгода туда едет Шатунов. Кстати, в случае с Эстонией это работает. Концерт Шатунова запланирован в нашей стране на январь, как раз остается шесть месяцев до него.