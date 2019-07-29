Пн, 29.07.2019
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  • Группа «Мираж» в Эстонии: в Москве такой вкусной еды нет, в Россию повезем санкционный сыр

Группа «Мираж» в Эстонии: в Москве такой вкусной еды нет, в Россию повезем санкционный сыр

Зажигательная группа «Мираж» в субботу поздно вечером выступила на фестивале «Чудо-Фест» на Певческой сцене, расположенной на берегу Чудского озера.

Так получилось, что группа была на этом фестивале 5 лет назад, когда всё только начиналось и второй раз теперь, когда «Чудо-Фест» окреп и стал очень популярным.

Екатерина Болдышева и Алексей Горбашов вспомнили, что тогда погода была плохая и вода озера доходила практически до сцены. В этом году с погодой повезло, концерт прошел при температуре более 25 градусов тепла и без дождя, но с нашествием насекомых. Несмотря на это испытание, группа больше часа зажигала на сцене и дарила гостям фестиваля радость.

Екатерина Болдышева дает автограф Эдгару Гергелю.

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В интервью порталу Limon.ee и Эдгару Гергелю группа рассказала, что концертов у них предостаточно. В Эстонии им нравится свежий воздух, вкусная и качественная еда, не такая резиновая, как в Москве.

Каждый участник музыкального коллектива рассказал, что обязательно заберет с собой в Россию из Эстонии. Помимо ярких впечатлений они не забудут взять санкционный сыр, ликер Vana Tallinn, сладости фирмы Kalev и магнитики.

Группа «Мираж» на «Чудо-Фесте»

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Смотрите видеинтервью! Получилось очень зажигательно и весело!

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