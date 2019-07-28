В Москве жестоко убили участницу конкурса Miss Maxim 2018

24-летняя модель и бьюти-блогер Екатерина Карагланова найдена убитой на улице Пырьева в Москве. Обезображенное тело девушки было обнаружено спрятанным в чемодане в квартире, которую снимала убитая. В Сети появились подробности громкого дела, подруга погибшей рассказала, как модель провела последние дни перед смертью, а также предположила, что, на самом деле, могло случиться с Екатериной.

Оказалось, что перед страшными событиями девушка много путешествовала. Буквально несколько дней назад она вернулась из очередной поездки.

«Она неделю назад вернулась из Греции, была на острове Корфу. Читаю в новостях и не могу поверить», — рассказала знакомая убитой Ольга.

Последнее путешествие девушки в Грецию, Instagram

Также Ольга отметила, что Екатерина сильно изменилась в последнее время, ей приходили странные сообщения, о ней стали распускать сплетни. Подруга бьюти-блогера вспоминает, недоброжелатели распространяли информацию о том, что Карагланова оказывает интимные услуги. «Мне она сама писала, что, мол, кому-то не дает покоя ее личная жизнь. Явно кому-то она очень не нравилась. Я восприняла это как детский лепет: завистники всегда бывают», — признается девушка.

Близкие Караглановой отмечают, что за несколько лет модель стала другим человеком, превратившись из простой провинциальной девочки в столичную особу. Екатерина одевалась только в бредовые вещи и посещала дорогие заведения. Блогер пыталась построить карьеру модели, в 2018 году она даже приняла участие в конкурсе красоты, организованном российской версией журнала Maxim.

«Для кого-то я «лакшери» девочка, а для кого-то простая девчонка из ближайшего Подмосковья», — писала о себе Екатерина.

Екатерина мечтала о карьере модели, Instagram

Согласно данным следствия, Карагланова долго не выходила на связь с родителями, те начали волноваться. Через некоторое время они решили позвонить хозяину квартиры, которую арендовала блогер, и попросили его проверить, все ли в порядке. Прибыв на место, мужчина обнаружил убитую девушку. По его словам, она была без одежды, а горло было перерезано.