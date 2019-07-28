Вс, 28.07.2019
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Во дворе нового дома нашли «урну с прахом», но правда оказалась куда интереснее

Находка Керри Моран

ФОТО: Facebook

Австралийская домохозяйка откопала в саду жутковатый предмет и спросила у пользователей Facebook, как ей поступить. Но потом догадалась позвонить предыдущим владельцам жилья и выяснила, что к чему, пишет Лайф.

Австралийка Керри Моран испугалась находке на приусадебном участке своего нового дома в Мельбурне, куда она недавно переехала. Женщина откопала на заднем дворе шарообразный керамический предмет с прикрепленным к нему мини-гробом. Снимками жутковатого артефакта Моран поделилась в Facebook.
«Оно довольно большое и тяжелое. Я понятия не имею, что это, но моей дочери оно не нравится», - написала она под фотографией.

Пользователи соцсети посоветовали Керри избавиться от выкопанного предмета («от греха подальше»), а некоторые даже рекомендовали ей воспользоваться услугами экзорциста. Но Моран взяла себя в руки, связалась с предыдущими владельцами дома и выяснила, что всё не так плохо, как казалось на первый взгляд. «Предыдущая хозяйка рассказала, что ее сын делал в школе посуду из глины и приносил свои творения домой, а она закапывала их в саду. Тайна разгадана!», - объяснила позже Моран.

Пользователи Facebook оставили под постом Моран более 10 тысяч комментариев. Большинство из них предположили, что девушка нашла погребальную урну с прахом человека или домашнего животного и должна как можно скорее вернуть ее на место.

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