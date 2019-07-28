Во дворе нового дома нашли «урну с прахом», но правда оказалась куда интереснее

Пользователи соцсети посоветовали Керри избавиться от выкопанного предмета («от греха подальше»), а некоторые даже рекомендовали ей воспользоваться услугами экзорциста. Но Моран взяла себя в руки, связалась с предыдущими владельцами дома и выяснила, что всё не так плохо, как казалось на первый взгляд. «Предыдущая хозяйка рассказала, что ее сын делал в школе посуду из глины и приносил свои творения домой, а она закапывала их в саду. Тайна разгадана!», - объяснила позже Моран.