Пляж в Пирита полон загорающих, а ВИП-зона с комфортными лежаками пустует. Почему?

Располагающийся на пляже в Пирита ресторан Velvet уже несколько лет открывает свои летние террасы. А в этом году открыл и зону для отдыха. Правда, она была и в прошлые годы, но этим летом ее, скажем так, огламурили, в чем вы можете убедиться на любительских фотографиях. Теперь она с солидными лежаками, мягкими матрасами, полотенцами и ограждением, которое немного защищает загорающего тебя от потенциальных назойливых взглядов и разных разговоров отдыхающих. Правда, ВИП-зона пустует. В будние теплые дни здесь нет ни души, но в субботу парочку отдыхающих увидеть удалось. Почему пустует такое великолепное место для роскошного отдыха, как на лучших пляжах Европы?

Дело в цене. Лежак платный. Каждый, кто хочет понежиться с комфортом, должен заплатить 15 евро за 12-часовой прокат лежака с полотенцами. Шампанское в цену не входит. Целый день вылежать на пляже, чтобы отбить вложенные евро? Не всякому под силу.

Плюсы, конечно, налицо: ты вдалеке от шумной толпы, взрослые не ходят и маленькие дети не бегают рядом с тобой, ноги не утопают в песке - в ВИП-зоне деревянный настил, лежать тебе мягко, до моря - рукой подать, да и ощущаешь ты себя почти олигархом. Минусы: зона с платными лежаками находится прямо под окнами жилого дома, и, кто знает, возможно, за вами наблюдают сверху? Безусловно, посетителей отпугивает цена: не всякий привык платить за солнце, а полотенце можно принести с собой из дома, да и на песке лежать не слишком жестко.

Когда мы покидали пляж около ресторана Velvet, то услышали разговор российской семьи, чья машина с номером региона 190 только что припарковалась на одном из мест, которые предназначены для жильцов домов на Пиритаском пляже. Мужчина с маленькой дочерью направился в сторону платной ВИП-зоны, а супруга - в ресторан вносить плату. «Куда мама пошла?», - ребенок был готов расплакаться. «Мама пошла платить, а мы пока пойдем занимать места», - успокоил малышку отец.