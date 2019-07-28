Пляж в Пирита полон загорающих, а ВИП-зона с комфортными лежаками пустует. Почему?

В субботу на таллиннских пляжах яблоку упасть было негде. Люди, обрадовавшись жаркой погоде, которая пришлась на выходные, заполнили пляжи города. Самый популярный пляж Пирита тоже не пустовал. Около часа дня нужно было запастись терпением, чтобы поискать свободное местечко на песке под солнцем.
Располагающийся на пляже в Пирита ресторан Velvet уже несколько лет открывает свои летние террасы. А в этом году открыл и зону для отдыха. Правда, она была и в прошлые годы, но этим летом ее, скажем так, огламурили, в чем вы можете убедиться на любительских фотографиях. Теперь она с солидными лежаками, мягкими матрасами, полотенцами и ограждением, которое немного защищает загорающего тебя от потенциальных назойливых взглядов и разных разговоров отдыхающих. Правда, ВИП-зона пустует. В будние теплые дни здесь нет ни души, но в субботу парочку отдыхающих увидеть удалось. Почему пустует такое великолепное место для роскошного отдыха, как на лучших пляжах Европы?
Дело в цене. Лежак платный. Каждый, кто хочет понежиться с комфортом, должен заплатить 15 евро за 12-часовой прокат лежака с полотенцами. Шампанское в цену не входит. Целый день вылежать на пляже, чтобы отбить вложенные евро? Не всякому под силу.
Плюсы, конечно, налицо: ты вдалеке от шумной толпы, взрослые не ходят и маленькие дети не бегают рядом с тобой, ноги не утопают в песке - в ВИП-зоне деревянный настил, лежать тебе мягко, до моря - рукой подать, да и ощущаешь ты себя почти олигархом. Минусы: зона с платными лежаками находится прямо под окнами жилого дома, и, кто знает, возможно, за вами наблюдают сверху? Безусловно, посетителей отпугивает цена: не всякий привык платить за солнце, а полотенце можно принести с собой из дома, да и на песке лежать не слишком жестко.
Когда мы покидали пляж около ресторана Velvet, то услышали разговор российской семьи, чья машина с номером региона 190 только что припарковалась на одном из мест, которые предназначены для жильцов домов на Пиритаском пляже. Мужчина с маленькой дочерью направился в сторону платной ВИП-зоны, а супруга - в ресторан вносить плату. «Куда мама пошла?», - ребенок был готов расплакаться. «Мама пошла платить, а мы пока пойдем занимать места», - успокоил малышку отец.
Вы бы отдали 15 евро за возможность насладиться солнцем и морским воздухом на пляже в Пирита?