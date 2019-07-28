Вс, 28.07.2019
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  • Улетный видеорепортаж с фестиваля в Нарва-Йыэсуу: смотрите, как народ уходит в отрыв

Улетный видеорепортаж с фестиваля в Нарва-Йыэсуу: смотрите, как народ уходит в отрыв

Двухдневный фестиваль East Beach Fest в этом году завершился на пляже в Нарва-Йыэсуу, где было жарко не только из-за большого количества гостей, но из-за жаркой погоды и теплой воды в море.

Десятки крутых артистов, тысячи ярких гостей, малиновый закат и безудержное веселье. Всё это было и в первый, и во второй день фестиваля. Портал Limon.ee отдыхал вместе со своими читателями. Мы танцевали в море, пели песню «Белые дороги» и просто веселились.

Скорее смотрите на приключения Limon.ee и Эдгара Гергеля в Нарва-Йыэсуу в первый день фестиваля East Beach Fest. 

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