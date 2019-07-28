Соблазнение превыше всего: Любовь Успенская вышла на сцену в слишком сексуальном наряде

В эти дни в Баку проходит музыкальный фестиваль «Жара», который собрал главных российских звезд шоу-бизнеса. Среди гостей в концертном зале можно было заметить не только певиц, облаченных в сексуальные наряды, но и Любовь Успенскую, которая появилась в дерзком мини.

65-летняя певица решила не отставать от юных артистов и выехала на сцену на мотоцикле, а затем вышла в облегающей кружевной комбинации с подвязками. Подписчики отмечают, что номер был эффектным, как и сексуальный наряд певицы. «Любовь Залмановна смотрелась не хуже девушек из подтанцовки», «Вот так надо выглядеть на пенсии. Я бы с ней проехался в кабриолете», «Красотка, ничего не скажешь», ― писали восторженные поклонники.

По словам певицы, сохранять хорошую физическую форму ей помогает не только любовь, но также спорт и правильное питание. «Я нашла для себя максимально правильную формулу ― самое главное, не есть на ночь никакие фрукты и сладкое. А если уж приехала ночью с концерта и очень хочется, то я беру кефир с отрубями. Прекрасно перебивает аппетит: вроде бы поела, а утром еще и прочистилась», — признавалась Любовь.