Большая галерея: группы «Мираж» и «Ласковый май» зажгли на Чудском озере, народ сходил с ума от супершоу

В субботу на побережье Чудского озера отгремел пятый фестиваль Сергея Сумина и друзей - «Чудо-Фест». Хедлайнерами концерта этой ночью стали звездные группы девяностых - «Ласковый май» и «Мираж», растопившие своими хитами даже самое холодное сердце.
Это самый крупный русский фестиваль на Чудском озере, где каждый год выступают легендарные артисты и собирается около 2000 гостей. Ведет развлекательную концертную программу ослепительная Илона Калдре.
В этом году помимо звездных российских коллективов выступили и местные артисты: Маргарита Кустинская, Рафаэль, «Мэй Дэй» и другие.
Естественно, Сергей Сумин этим вечером тоже порадовал публику своими хитами, которые на Чудском озере почти все знают наизусть. На фестивале состоялась премьера новой песни артиста - «Дискошар», некоторые композиции Сумин впел в дуэте с Калдре.
Группа «Мираж» своей энергией и оптимизмом даст фору любому молодому коллективу, Екатерину Болдышеву и Алексея Горбашова лично пригласил на сцену основатель коллектива - Андрей Литягин. Этой ночью прозвучали золотые хиты группы, а песню «Звездная россыпь» ребята исполнили вместе с Сергеем Суминым.
Андрей Разин тоже был на позитиве, артист фотографировался с поклонниками, дал интервью порталу Limon.ee и зажег на сцене в лучших традициях «Ласкового мая».
Гости фестиваля остались довольны, это видно и по нашим снимкам.
Смотрите яркую галерею фестиваля!