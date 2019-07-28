Вс, 28.07.2019
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  • Дыньки размера XXL: актриса Катя Самбука увеличила грудь в четвертый раз

Дыньки размера XXL: актриса Катя Самбука увеличила грудь в четвертый раз

Катя Самбука

ФОТО: Instagram

Модель и актриса увеличила бюст до шестого размера, пишет Пятый канал.

Фигура актрисы эротического жанра Кати Самбуки вызывает восхищение поклонников со всего мира, однако, чтобы этого добиться, девушка регулярно работает над своим телом и постоянно его совершенствует.

Модель не раз обращалась к услугам пластических хирургов, чтобы увеличить свой бюст, но, полностью не удовлетворившись результатом, решилась на очередную операцию — четвертую по счету. Как пишет Starhit, все прошло благополучно, и актриса установила себе имплантанты объемом 600 миллилитров. Теперь модель — обладательница шестого размера груди.

Она призналась, что стала чаще ловить восторженные взгляды на улицах. По ее мнению, каждая женщина с большой грудью будет себя чувствовать увереннее.

«Моя новая грудь — гордость эротического движения страны. Мы еще с ней и в политику пойдем. Меня все устраивает во внешности, а шестой размер выглядит просто восхитительно!» — поделилась Самбука.

Катя Самбука

ФОТО: ВКонтакте

Актриса гордится своей внешностью и не боится доверять свое тело специалистам.

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