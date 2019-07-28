Астролог Павел Глоба рассказал, какие перемены принесет для всех знаков Зодиака осень

Овнам осень принесет карьерный рост и увеличение достатка.

Осень для Тельцов запомнится путешествием, которое пройдет в кругу семьи или друзей. Глоба советует отправится туда, где еще не были.

Для Близнецов осенняя пора будет благоприятной для любых начинаний, а все задумки найдут свое успешное воплощение в жизни.

Раков же ожидают карьерные перспективы, и процесс повышения или улучшения собственного бизнеса их целиком. Однако Глоба советует не уходить в эти сферы с головой, ведь в мире есть еще много чего интересного.

Львам осенью следует обратить внимание на своих друзей и семью, ведь кому-то из них потребуется их помощь.

Осень для Дев ознаменуется анализом над ошибками прошлого. Ведь только избавившись от гнета воспоминаний, вы сможете двигаться вперед.

Для рожденных под знаком Весов осень станет прекрасным временем для открытия в себе новых талантов и способностей. Хобби может со временем перерасти в успешный бизнес.

Осенний период для Скорпионов прекрасно подходит для саморазвития. Эксперт советует не терять времени и приступить к освоению новой профессии или с головой уйти в необычное хобби.

Депрессия и хандра могут стать спутниками Стрельцов. Глоба советует почаще общаться со старыми друзьями.

Козерогам Глоба посулил этой осенью серьезные и хорошие перемены, которые могут быть связаны даже с переездом в другой город или в соседнюю страну.

Эгоизм Водолеев часто мешает строить здоровые отношения с людьми. Поэтому, как советует астролог, именно этой осенью стоит пересмотреть свое поведение, изменив его к лучшему.

Для Рыб уже в скором времени наступит пора осуществления многих планов или бизнес-проектов, о которые ранее они могли только мечтать.