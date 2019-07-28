«Время и Стекло» в Нарва-Йыэсуу: Надя Дорофеева и Позитив рассказали, где и как проведут отпуск
В пятницу поздно вечером на популярном фестивале в Нарва-Йыэсуу выступила самая позитивная группа современности - «Время и Стекло». Надя Дорофеева и Алексей Позитив завели многотысячную толпу с полуоборота и представили горячий хит этого лета - Vislovo.
Перед концертом журналист портала Limon.ee Эдгар Гергель весело пообщался с группой «Время и Стекло» и узнал, что это за место такое - Vislovo. Кроме того, артисты рассказали, что будут отдыхать отдельно друг от друга 10 дней, но стиль отдыха очень похожий. Надя Дорофеева планирует прогулки на яхте в Италии.
Не пропустите пламенный привет от группы «Время и Стекло» для жителей Эстонии.
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