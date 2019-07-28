Вс, 28.07.2019
Любовь Успенская - жителям Эстонии: не жалейте денег, приходите на мой концерт, я уже королева хип-хопа! СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, у которых наступит белая полоса в жизни во второй половине 2019 года

Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, у которых наступит белая полоса в жизни во второй половине 2019 года

Павел Глоба

ФОТО: Ekaterina Chesnokova/RIA novosti/Scanpix

Астролог Павел Глоба считает, что сейчас настало то время, когда у некоторых представителей зодиакального круга наступит время хороших перемен. Именно такой период в жизни принято называть белой полосой. Он назвал трех счастливчиков, которые могут претендовать на большую удачу, чем все остальные знаки Зодиака, пишет Topnews.

Весы. Глоба утверждает, что им пришла пора оставить сомнения и действовать моментально и решительно. Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, надо изменить свое к ней отношение. И это сработает, ведь некоторым Весам выпадет шанс выйти на новый уровень развития - сменить работу, отправиться в путешествие, найти новые увлечения, добиться вокруг себя комфорта и уюта. Астролог напоминает: благополучие не упадет вам на голову с неба. Сейчас у вас есть возможность ухватить удачу за хвост, и для этого вам придется попотеть.

Стрелец. Ох, как надоела Стрельцам длинная и черная полоса в их жизни. Выдохните: этот период остался позади - вас ждет заслуженное вознаграждение. В скором времени любое ваше начинание начнет приносить плоды. Однако приготовьтесь к тому, что вам необходимо будет выполнить огромный объем работы. Решайте их последовательно - так вы скорее достигните нужного эффекта. И ваши дела пойдут в гору очень быстро.

Третьим счастливчиком стал Скорпион. Представители знака уже ощутили, что такое черная полоса. И наконец она закончилась: отныне у вас все будет получаться, а затянувшаяся реализация проектов наконец-то пойдет семимильными шагами. Какие-то проблемы начнут решаться сами собой. Старайтесь заложить хорошую базу, пока удача на вашей стороне. Глоба уточняет: если в этот период у вас появится возможность инвестировать в свое будущее (деньги, силы, время), вы забудете на очень долгое время, что такое черная полоса.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ