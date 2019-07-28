Астролог Павел Глоба назвал три знака Зодиака, у которых наступит белая полоса в жизни во второй половине 2019 года

Весы. Глоба утверждает, что им пришла пора оставить сомнения и действовать моментально и решительно. Чтобы изменить свою жизнь к лучшему, надо изменить свое к ней отношение. И это сработает, ведь некоторым Весам выпадет шанс выйти на новый уровень развития - сменить работу, отправиться в путешествие, найти новые увлечения, добиться вокруг себя комфорта и уюта. Астролог напоминает: благополучие не упадет вам на голову с неба. Сейчас у вас есть возможность ухватить удачу за хвост, и для этого вам придется попотеть.