Галерея: звезды второго дня фестиваля We Love the 90s свели с ума публику, которая оторвалась по полной

26 и 27 июля на таллиннском Певческом поле прошел самый главный летний фестиваль эстонской столицы - We Love The 90s, пишет Elu24.
Вчера на сцене таллиннского Певческого поля появились Snap!, 2Unlimited, Haddaway, Dr Alban, Londonbeat, Real2Real, Юлия Волкова из группы t.A.T.u., Maxx ja Solid Base. Впервые в Эстонии выступила и ураганное испанское трио Las Ketchup со своим хитом Aserejé.
Фестиваль должен был состояться в Риге, но организаторы фестиваля We Love The 90s в последний момент всё переиграли и решили провести легендарный фестиваль не в Риге, а в Таллинне.
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