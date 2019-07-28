В пятницу и субботу в курортном Кясму около Вызу прошел популярнейший пляжный фестиваль Non.Stop.Music. Жара, разгоряченные тела, пляж, музыка, раскаленная атмосфера - такой заводной вечеринки еще не было этим летом. Смотрите нашу жаркую галерею!