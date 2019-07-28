LimonЖизньСмотрите, как горяч воздух в Вызу: cамая крутая пляжная вечеринка в Эстонии взбудоражила всю округуСмотрите, как горяч воздух в Вызу: cамая крутая пляжная вечеринка в Эстонии взбудоражила всю округуLimon.ee 1 28 июля 2019, 10:30В пятницу и субботу в курортном Кясму около Вызу прошел популярнейший пляжный фестиваль Non.Stop.Music. Жара, разгоряченные тела, пляж, музыка, раскаленная атмосфера - такой заводной вечеринки еще не было этим летом. Смотрите нашу жаркую галерею! Поделиться Поделиться 1 вызупляжпраздникфестиваль