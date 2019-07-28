Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 июля по 4 августа

В общении с людьми желательно помнить о том, что пустые обещания, лицемерие и ложь приводят только к ссорам и скандалам. Что касается навязчивого мнения окружающих, то с ним придется изрядно побороться. В любви и дружбе можно предаться сентиментальности, но сильно не углубляться в прошлое, чтобы не откопать случайно старые скелеты и не начать август с минорной ноты.

Лев

Грядущая неделя обещает быть динамичной и непредсказуемой. Повысить удачу и стать успешным человеком любому Льву помогут три ежедневных ритуала. Также стоит проявить немного осторожности, не показывая никому своих планов и намерений. Только ожидание и терпение помогут Львам вырвать победу из лап противника.

В любви Львам понадобится рациональный подход. Нужно искать компромиссы, быть честными, но в меру. На этой неделе Львам удастся увидеть мир с иного ракурса, рассмотреть в близких людях новые позитивные черты, помириться с недоброжелателями и пересмотреть свое поведение относительно окружающих.

Дева

Звезды и планеты могут предупредить Дев об опасности с помощью восьми знаков, посылаемых Вселенной. Но в абсолютно в каждом происходящем событии видеть негатив не стоит. Можно подключить к делу интуицию, которая постоянно помогает Девам выходить сухими из воды.

Девам необходимо оставить неизменными свои жизненные принципы. Апогеем недели станет пятница — самый позитивный день. Звезды и планеты советуют Девам не тащить в свою жизнь и в свою душу отрицательную энергетику и избегать общения с агрессивными и негативными людьми.

Весы

Весам лучше сторониться общения и пребывания рядом с жадными знаками Зодиака . Это будет шикарное время для работы в команде, для взаимной помощи, на которую нельзя рассчитывать с чрезмерно расчетливыми людьми. Порой нужно и вовсе занимать оборонительные позиции, потому что на этой неделе многие могут пойти на все ради успеха.

Боевой дух Весов медленно растет и достигнет наивысшей точки только в пятницу. Это значит, что в последний рабочий день не стоит спешить домой: предстоит полностью посвятить себя работе. Ждать у моря погоды нет ни возможности, ни средств. Это то самое время, когда нужно быть вовлеченными во всё и вся.

Скорпион

Скорпионы рискуют стать аутсайдерами, если не настроятся на позитивную волну и не начнут заботиться о делах, о своем наследии и репутации. Запрограммировать себя на успех им помогут пять способов воздействия на подсознание. Удача исходит не только от звезд и планет, но и от нас самих, так что нужно помнить о позитивном мышлении.