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Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 июля по 4 августа

Подсолнух. Иллюстративное фото

ФОТО: PantherMedia/Scanpix

Переход от июля к августу может быть не самым легким для многих Знаков Зодиака. Василиса Володина, популярная телеведущая и астролог, поможет вам преодолеть все трудности этой недели.

Многим из нас на стыке двух месяцев придется справляться с ленью и апатией в одиночку. Не стоит надеяться на то, что всё разрешится само собой. Это непростое время, в которое звезды и планеты хотят донести до нас правду и открыть нам глаза, пишет Dailyhoro.ru. Предстоящие семь дней будут очень важными и даже судьбоносными для многих людей, и советы Василисы Володиной будут кстати.

Овен

У каждого знака Зодиака есть свои скрытые возможности. У Овнов их пруд пруди, потому что эти люди одарены от природы. Теперь им придется найти в себе эти таланты и пустить их в дело, чтобы добиться наискорейшего исполнения всех желаний в любви, в делах, на работе. Возможно, им предстоит иногда отказывать людям, потому что времени на всё не хватит. Это самый драгоценный ресурс на данный момент.

В работе Овнам звезды советуют проявить терпение и не бояться критики окружающих, потому что она будет уместной. Также стоит помнить и про самокритику, так как завышенная самооценка — враг продуктивности. Представителей этого знака могут волновать вопросы, никак не связанные с их делами. Стоит посвящать время только всему самому важному, не отвлекаясь ни на что побочное.

Телец

Тельцам мешают добиваться желаемого негативные установки, которые могут обостриться в начале новой недели. Следует избегать отрицательных мыслей, а также общения с теми, кто пробуждает сомнения, страхи, критикует любые действия. Это могут быть самые близкие люди, прервать общение с которыми не получится: в таком случае придется просто пропускать их слова и замечания мимо ушей, но при том вести себя тактично.

Тельцам можно заниматься злободневными проблемами вроде уборки, но лучше отводить для этого специальное время, не чередуя работу с побочными делами. В любви представителям этого земного знака стоит проявить настойчивость, причем это касается и тех, кто одинок, и тех, кто уже влюблен. Поднять себе настроение можно будет при помощи шопинга или смены обстановки.

Близнецы

Близнецам не желательно браться за все дела сразу. На этой неделе лучше быть последовательными и методичными, осторожными и расчетливыми. Звезды советуют остерегаться мстительных знаков Зодиака, налаживая общение с приятными людьми. Из-за негатива станет сложнее принимать важные решения.

У представителей этого знака будет легче проходить адаптация к новым условиям. Это значит, что проще обрести гармонию на новом месте, на новой работе, знакомиться с людьми, начинать какие-то важные проекты и дела. На выходных можно отправиться за покупками, обновить гардероб. Главное — не поступать опрометчиво и необдуманно.

Рак

У Раков наступает весьма позитивный период, в который можно заниматься новыми делами, знакомиться с людьми. Рабочий процесс в середине недели может быть сопряжен со стрессами. Для их снятия и повышения энергетики стоит воспользоваться специальными упражнениями. Вообще, на этой неделе астролог советует оставаться активными физически и больше ходить.

В общении с людьми желательно помнить о том, что пустые обещания, лицемерие и ложь приводят только к ссорам и скандалам. Что касается навязчивого мнения окружающих, то с ним придется изрядно побороться. В любви и дружбе можно предаться сентиментальности, но сильно не углубляться в прошлое, чтобы не откопать случайно старые скелеты и не начать август с минорной ноты.

Лев

Грядущая неделя обещает быть динамичной и непредсказуемой. Повысить удачу и стать успешным человеком любому Льву помогут три ежедневных ритуала. Также стоит проявить немного осторожности, не показывая никому своих планов и намерений. Только ожидание и терпение помогут Львам вырвать победу из лап противника.

В любви Львам понадобится рациональный подход. Нужно искать компромиссы, быть честными, но в меру. На этой неделе Львам удастся увидеть мир с иного ракурса, рассмотреть в близких людях новые позитивные черты, помириться с недоброжелателями и пересмотреть свое поведение относительно окружающих.

Дева

Звезды и планеты  могут предупредить Дев об опасности с помощью восьми знаков, посылаемых Вселенной. Но в абсолютно в каждом происходящем событии видеть негатив не стоит. Можно подключить к делу интуицию, которая постоянно помогает Девам выходить сухими из воды.

Девам необходимо оставить неизменными свои жизненные принципы. Апогеем недели станет пятница — самый позитивный день. Звезды и планеты советуют Девам не тащить в свою жизнь и в свою душу отрицательную энергетику и избегать общения с агрессивными и негативными людьми.

Весы

Весам лучше сторониться общения и пребывания рядом с жадными знаками Зодиака. Это будет шикарное время для работы в команде, для взаимной помощи, на которую нельзя рассчитывать с чрезмерно расчетливыми людьми. Порой нужно и вовсе занимать оборонительные позиции, потому что на этой неделе многие могут пойти на все ради успеха.

Боевой дух Весов медленно растет и достигнет наивысшей точки только в пятницу. Это значит, что в последний рабочий день не стоит спешить домой: предстоит полностью посвятить себя работе. Ждать у моря погоды нет ни возможности, ни средств. Это то самое время, когда нужно быть вовлеченными во всё и вся.

Скорпион

Скорпионы рискуют стать аутсайдерами, если не настроятся на позитивную волну и не начнут заботиться о делах, о своем наследии и репутации. Запрограммировать себя на успех им помогут пять способов воздействия на подсознание. Удача исходит не только от звезд и планет, но и от нас самих, так что нужно помнить о позитивном мышлении.

Наступает идеальный период для самоанализа, в который можно покопаться в своем прошлом и даже найти ошибки в принятых решениях. В любовной сфере неделя должна пройти под девизом «долой плохие мысли». Можно заняться совместными делами со второй половинкой. Тем, кто сейчас в поисках, лучше не бояться говорить правду.

Стрелец

Стрельцам в начале недели стоит пользоваться короткими заговорами на успех и окружать себя позитивными людьми. Завершение июля будет не самым приятным, а вот начало августа подарит им много положительных моментов и преподнесет некоторые сюрпризы. Астролог советует сфокусироваться на сфере любви и на семье: близким людям может потребоваться помощь.

В делах и на работе Стрельцов ожидают приятные изменения, но они потребуют решительности и веры в себя. Звезды и планеты сделают представителей того знака чуть более тревожными и нервными, но это не должно стать причиной фиаско. Желательно сохранять физическую активность и быть в тонусе. Выходные тоже лучше провести в движении.

Козерог

На этой неделе Козерогам удастся избавиться от бытовых проблем, обойти их стороной. Это хорошее время для духовных поисков, анализа прошлых ошибок, начала амбициозных проектов на работе и в бизнесе. В общении с людьми Козерогам потребуется больше сопереживания, но при этом лучше оставлять в тайне свои личные планы.

Также представителям этого знака звезды и планеты рекомендуют держать в порядке свой дом, чтобы позитивные энергетические волны могли свободно циркулировать. Это повысит настроение и избавит от болезней или неудач. Планеты расположились таким образом, что сейчас наступает самое опасное время для любителей ставить палки в колеса и мстить.

Водолей

Самый удачный период для Водолеев — время со вторника по пятницу. В остальные дни желательно пользоваться тремя способами привлечения удачи, а также оставаться максимально позитивными. Породить неудачи может излишний скептицизм и отсутствие веры в себя. Водолеям необходимо творить добро, не отказываясь и от решения собственных проблем.

Ступить на верный путь несложно, но на этой неделе люди могут быть неблагодарными, чрезмерно требовательными и слепыми по отношению к добрым делам. Самый главный совет для Водолеев — переход от слов к действиям, от планирования к воплощению этих планов в жизнь. Нужно быть хладнокровными, спокойными и готовыми ко всему.

Рыбы

У Рыб может проснуться ностальгия, которая полезна для любовных отношений, брака и семьи, но не для одиноких представителей этого знака. Мысли о прошлом могут пробудить грусть и неуверенность, а Рыбам нужны решительность и вера в себя. Это касается в первую очередь любовных дел. При поисках второй половинки можно ограничиться оценкой совместимости.

В конце недели можно заняться домашними заботами — они успокоят нервы и помогут сменить обстановку. Это время идеально подходит для ремонта, переезда, генеральной уборки. Беспорядок в доме может привести к регрессу, к потере удачи и настроения, а также внеплановым изменениям.

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