Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 29 июля по 4 августа

Переход от июля к августу может быть не самым легким для многих Знаков Зодиака. Василиса Володина, популярная телеведущая и астролог, поможет вам преодолеть все трудности этой недели.
Многим из нас на стыке двух месяцев придется справляться с ленью и апатией в одиночку. Не стоит надеяться на то, что всё разрешится само собой. Это непростое время, в которое звезды и планеты хотят донести до нас правду и открыть нам глаза, пишет Dailyhoro.ru. Предстоящие семь дней будут очень важными и даже судьбоносными для многих людей, и советы Василисы Володиной будут кстати.
Овен
У каждого знака Зодиака есть свои скрытые возможности. У Овнов их пруд пруди, потому что эти люди одарены от природы. Теперь им придется найти в себе эти таланты и пустить их в дело, чтобы добиться наискорейшего исполнения всех желаний в любви, в делах, на работе. Возможно, им предстоит иногда отказывать людям, потому что времени на всё не хватит. Это самый драгоценный ресурс на данный момент.
В работе Овнам звезды советуют проявить терпение и не бояться критики окружающих, потому что она будет уместной. Также стоит помнить и про самокритику, так как завышенная самооценка — враг продуктивности. Представителей этого знака могут волновать вопросы, никак не связанные с их делами. Стоит посвящать время только всему самому важному, не отвлекаясь ни на что побочное.
Телец
Тельцам можно заниматься злободневными проблемами вроде уборки, но лучше отводить для этого специальное время, не чередуя работу с побочными делами. В любви представителям этого земного знака стоит проявить настойчивость, причем это касается и тех, кто одинок, и тех, кто уже влюблен. Поднять себе настроение можно будет при помощи шопинга или смены обстановки.
Близнецы
Близнецам не желательно браться за все дела сразу. На этой неделе лучше быть последовательными и методичными, осторожными и расчетливыми. Звезды советуют остерегаться мстительных знаков Зодиака, налаживая общение с приятными людьми. Из-за негатива станет сложнее принимать важные решения.
У представителей этого знака будет легче проходить адаптация к новым условиям. Это значит, что проще обрести гармонию на новом месте, на новой работе, знакомиться с людьми, начинать какие-то важные проекты и дела. На выходных можно отправиться за покупками, обновить гардероб. Главное — не поступать опрометчиво и необдуманно.
Рак
В общении с людьми желательно помнить о том, что пустые обещания, лицемерие и ложь приводят только к ссорам и скандалам. Что касается навязчивого мнения окружающих, то с ним придется изрядно побороться. В любви и дружбе можно предаться сентиментальности, но сильно не углубляться в прошлое, чтобы не откопать случайно старые скелеты и не начать август с минорной ноты.
Лев
Грядущая неделя обещает быть динамичной и непредсказуемой. Повысить удачу и стать успешным человеком любому Льву помогут три ежедневных ритуала. Также стоит проявить немного осторожности, не показывая никому своих планов и намерений. Только ожидание и терпение помогут Львам вырвать победу из лап противника.
В любви Львам понадобится рациональный подход. Нужно искать компромиссы, быть честными, но в меру. На этой неделе Львам удастся увидеть мир с иного ракурса, рассмотреть в близких людях новые позитивные черты, помириться с недоброжелателями и пересмотреть свое поведение относительно окружающих.
Дева
Звезды и планеты могут предупредить Дев об опасности с помощью восьми знаков, посылаемых Вселенной. Но в абсолютно в каждом происходящем событии видеть негатив не стоит. Можно подключить к делу интуицию, которая постоянно помогает Девам выходить сухими из воды.
Девам необходимо оставить неизменными свои жизненные принципы. Апогеем недели станет пятница — самый позитивный день. Звезды и планеты советуют Девам не тащить в свою жизнь и в свою душу отрицательную энергетику и избегать общения с агрессивными и негативными людьми.
Весы
Боевой дух Весов медленно растет и достигнет наивысшей точки только в пятницу. Это значит, что в последний рабочий день не стоит спешить домой: предстоит полностью посвятить себя работе. Ждать у моря погоды нет ни возможности, ни средств. Это то самое время, когда нужно быть вовлеченными во всё и вся.
Скорпион
Скорпионы рискуют стать аутсайдерами, если не настроятся на позитивную волну и не начнут заботиться о делах, о своем наследии и репутации. Запрограммировать себя на успех им помогут пять способов воздействия на подсознание. Удача исходит не только от звезд и планет, но и от нас самих, так что нужно помнить о позитивном мышлении.
Наступает идеальный период для самоанализа, в который можно покопаться в своем прошлом и даже найти ошибки в принятых решениях. В любовной сфере неделя должна пройти под девизом «долой плохие мысли». Можно заняться совместными делами со второй половинкой. Тем, кто сейчас в поисках, лучше не бояться говорить правду.
Стрелец
Стрельцам в начале недели стоит пользоваться короткими заговорами на успех и окружать себя позитивными людьми. Завершение июля будет не самым приятным, а вот начало августа подарит им много положительных моментов и преподнесет некоторые сюрпризы. Астролог советует сфокусироваться на сфере любви и на семье: близким людям может потребоваться помощь.
В делах и на работе Стрельцов ожидают приятные изменения, но они потребуют решительности и веры в себя. Звезды и планеты сделают представителей того знака чуть более тревожными и нервными, но это не должно стать причиной фиаско. Желательно сохранять физическую активность и быть в тонусе. Выходные тоже лучше провести в движении.
Козерог
Также представителям этого знака звезды и планеты рекомендуют держать в порядке свой дом, чтобы позитивные энергетические волны могли свободно циркулировать. Это повысит настроение и избавит от болезней или неудач. Планеты расположились таким образом, что сейчас наступает самое опасное время для любителей ставить палки в колеса и мстить.
Водолей
Самый удачный период для Водолеев — время со вторника по пятницу. В остальные дни желательно пользоваться тремя способами привлечения удачи, а также оставаться максимально позитивными. Породить неудачи может излишний скептицизм и отсутствие веры в себя. Водолеям необходимо творить добро, не отказываясь и от решения собственных проблем.
Ступить на верный путь несложно, но на этой неделе люди могут быть неблагодарными, чрезмерно требовательными и слепыми по отношению к добрым делам. Самый главный совет для Водолеев — переход от слов к действиям, от планирования к воплощению этих планов в жизнь. Нужно быть хладнокровными, спокойными и готовыми ко всему.
Рыбы
У Рыб может проснуться ностальгия, которая полезна для любовных отношений, брака и семьи, но не для одиноких представителей этого знака. Мысли о прошлом могут пробудить грусть и неуверенность, а Рыбам нужны решительность и вера в себя. Это касается в первую очередь любовных дел. При поисках второй половинки можно ограничиться оценкой совместимости.
В конце недели можно заняться домашними заботами — они успокоят нервы и помогут сменить обстановку. Это время идеально подходит для ремонта, переезда, генеральной уборки. Беспорядок в доме может привести к регрессу, к потере удачи и настроения, а также внеплановым изменениям.