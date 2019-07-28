Гороскоп на 28 июля: Весам рекомендуется релакс на природе, а Рыбам полезно заняться любимыми делами

Звезды советуют сегодня отложить принятие важных решений на пару-тройку дней, а в делах полагаться на интуицию. Этот день нужно провести в обществе родных людей, они нуждаются в вашем внимании. Так же день хорош для общения с друзьями, пишет «Сегодня».
Овен
Подавите в себе вспышку ревности, лучше попробуйте поговорить с партнером по душам и задать ему интересующие вас вопросы.
Телец
День будет наполнен интересными встречами и полезным общением. Вы узнаете много нового об уже привычных вещах и людях.
Близнецы
Вы хозяин своего свободного времени. От вашей фантазии всецело зависит, насколько качественно и увлекательно пройдет выходной.
Рак
День располагает к обучению, так что посетите давно задуманный мастер-класс или тренинг. Или просто почитайте познавательную литературу.
Лев
Будьте аккуратнее, используя бытовую технику или садясь за руль автомобиля – день травмоопасен и непредсказуем.
Дева
На вас свалятся неожиданные проблемы родственников, которые придется решать сообща. Но вы справитесь, и вам будут благодарны.
Весы
Звезды советуют в этот выходной отложить домашние дела, если таковые имеются, и отправиться на природу за полноценным релаксом.
Скорпион
Все споры разрешатся и без вас, а вы можете просто понаблюдать за развитием отношений со стороны, не принимая участия.
Стрелец
Перестановка мебели в этот день добавит свободного пространства как для физического перемещения, так и для полета мысли.
Козерог
В этот день любое общение утомляет, лучше провести выходной вдали от суеты и попыток решения неразрешимых вопросов.
Водолей
Хороший день для новых приобретений. Вам не стоит экономить на собственных затаенных желаниях и на качестве покупок.
Рыбы
Вы заслужили отдых в свой выходной, так что потратьте день в свое удовольствие, занимаясь исключительно любимыми делами.