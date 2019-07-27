Сб, 27.07.2019
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  • Фестивальная ночь в Нарва-Йыэсуу для кого-то завершилась печально

Фестивальная ночь в Нарва-Йыэсуу для кого-то завершилась печально

В ночь с 26 на 27 июля, когда East Beach Fest был еще в самом разгаре, неподалеку от места его проведения спасатели тушили автомобиль.

Машина была припаркована на газоне в неположенном для этого месте недалеко от пересечения улиц Койду и Парги.

К счастью, никто не пострадал, спасатели убедились, что внутри автомобиля никого нет.

Другие автомобили, которые стояли рядом, и здания из-за пожара не пострадали. Помощь скорой никому не понадобилась. На месте дежурил полицейский патруль.

Неужели это кто-то так отомстил владельцу транспортного средства за неправильную парковку? Более подробная официальная информация будет завтра.

Будьте внимательны и не нарушайте правил парковки! И знайте, что никто не имеет права такими жестокими методами наказывать владельца неправильно припаркованного автомобиля.

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