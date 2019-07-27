Камера сняла парящий силуэт в доме, рядом с которым произошла страшная бойня

Кристофер Гербен просмотрел кадры с камеры наблюдения, установленной в задней части его дома в Чикаго, США. И у него возникло немало вопросов. На записи видно, как странный белый силуэт движется вверх, словно поднимаясь по лестнице.

Сначала парень подумал, что это могла быть всего лишь паутина. Но при осмотре места он не обнаружил ничего похожего, пишет Caters. Теряясь в догадках, Кристофер отметил, что его дом находится в двух шагах от места, где произошло страшное событие: печально известная бойня в День святого Валентина — разборки мафиози, в результате которых погибло семь человек.