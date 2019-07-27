Наркотики и алкоголь: на Positivus задержаны первые нарушители

Латвийская Госполиция в Салацгриве в первый день фестиваля Positivus начала два административных делопроизводства об употреблении наркотиков и один уголовный процесс о хранении наркотиков, пишет Rus.tvnet со ссылкой на агентство LETA.
Представитель Госполиции Латвии Симона Гравите рассказала, что в целом первый день фестиваля прошел без существенных инцидентов.
Однако полиция все же начала два административных делопроизводства, поскольку у стражей порядка появились подозрения в том, что некоторые посетители употребляли наркотики. Также начат один уголовный процесс о хранении наркотиков.
Также за появление в состоянии сильного алкогольного опьянения в общественном месте были задержаны четыре посетителя Positivus. Их поведение задевало человеческое достоинство. За это нарушение можно либо получить предупреждение, либо штраф до 140 евро.
Сегодня полиция также будет усиленно контролировать безопасность дорожного движения и следить за тем, чтобы люди не употребляли наркотики.
Учитывая тот факт, что сегодня на фестиваль приедет еще больше человек, полиция советует считаться с возможными неудобствами и пробками. Вчера существенных аварий в окрестностях Салацгривы констатировано не было.
Напомним, 26 и 27 июля в латвийском городе Салацгрива проходит фестиваль Positivus, где в качестве главных исполнителей на больших сценах фестиваля выступят Disclosure, The 1975, Underworld и Royal Blood.