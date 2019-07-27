Смотрите, что творит: Мари Краймбрери переполошила людей за решеткой в Ида-Вирумаа
Отгремел первый день фестиваля East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу, где вчера выступила Мари Краймбрери, это был ее первый концерт в Эстонии, а прошлые ее выступления никак не могли состояться по разным причинам.
Несмотря на то, что с прессой артистка не общалась, к поклонникам она была более благосклонна. Девушка фотографировалась с десятками поклонников прямо через забор. Выглядит это так, словно кто-то находится за решеткой. Но фотосессия получилась необычной.
Краймбрери - единственная артистка, которая нашла время для фотосессии с поклонниками. Также это практически единственный человек, кому было разрешено смотреть концерт HammAli и Navai прямо за кулисами. Певица взяла с собой кальян и наслаждалась выступлением своих коллег по цеху, периодически танцуя.