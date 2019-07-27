Сб, 27.07.2019
Эстонский актер убирал старый чердак, но то, что он обнаружил, повергло всех в ужас СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • Смотрите, что творит: Мари Краймбрери переполошила людей за решеткой в Ида-Вирумаа

Смотрите, что творит: Мари Краймбрери переполошила людей за решеткой в Ида-Вирумаа
ГАЛЕРЕЯ!

East Beach Fest 2019

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Отгремел первый день фестиваля East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу, где вчера выступила Мари Краймбрери, это был ее первый концерт в Эстонии, а прошлые ее выступления никак не могли состояться по разным причинам.

Несмотря на то, что с прессой артистка не общалась, к поклонникам она была более благосклонна. Девушка фотографировалась с десятками поклонников прямо через забор. Выглядит это так, словно кто-то находится за решеткой. Но фотосессия получилась необычной. 

Мари Краймбрери и поклонники

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Краймбрери - единственная артистка, которая нашла время для фотосессии с поклонниками. Также это практически единственный человек, кому было разрешено смотреть концерт HammAli и Navai прямо за кулисами. Певица взяла с собой кальян и наслаждалась выступлением своих коллег по цеху, периодически танцуя.

Мари Краймбрери

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ