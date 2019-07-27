Сб, 27.07.2019
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Врачи назвали состояние Инны Чуриковой тяжелым

Инна Чурикова

ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Актриса находится с 18 июля в больнице, куда была доставлена после падения со сцены во время спектакля в театре "Русская песня", пишет Лайф.

Народная артистка СССР Инна Чурикова находится в тяжёлом состоянии. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителя больницы, в которой она находится.

— Состояние тяжёлое,

— уточнил собеседник агентства.

Напомним, что народная артистка СССР Инна Чурикова вечером 18 июля упала со сцены во время спектакля в театре "Русская песня". Она была госпитализирована. Сообщалось, что в результате падения артистка сломала два ребра, но в "Ленкоме" заявили, что актриса получила только ушибы.

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