В обществе бытует мнение, что все девушки, которые выступают в клубах и барах - легкого поведения, а танцем дело не ограничивается. Секс, наркотики, алкоголь без края - так ли это на самом деле? Русский TVNET откровенно поговорил с яркой Надей, которая готова завоевать мир своим увлечением, и с красавицей Лерой, для которой танец - не более, чем хобби.

Для начала расскажите о себе. Кто вы? Кем работаете, образование, хобби?

Лера: Мне 25 лет. По образованию - я менеджер по связям с общественностью. В настоящее время работаю в лизинговой компании и в ночном клубе. Занимаюсь танцами c 11 лет. Все началось с танцев живота, потом пошла на танцы go-go для себя. Последний год школы и все университетское время совмещала уже с танцами в клубе. Так можно было и учиться спокойно, и на шее родителей не сидеть.

Надя: Мне 32 года. Родом из Даугавпилса. В Ригу приехала с целью получить образование, вот она меня и засосала. Я получила предложение работы, потому здесь осталась. По факту у меня два образования: секретаря и хореографа. На секретаря пошла без мысли о том, что буду им работать. Хотела получить профессию. Почему нет? Кстати, пригодилась, в тяжелые времена поработала секретарем в строительной компании. Если разжирею после родов, то запасной план есть (смеется).

Основная работа - в клубе. Я отказалась от всего. Успела и за кассой постоять и преподавателем в школе поработать. Остальное "халтурки": то нужно свадебный танец поставить, то индивидуальные занятия, то организация. Тянет вся эта атмосфера праздника.

Каково отношение близких и родных к работе go-go?

Лера: Сначала, естественно, волновались. Через какое-то время, поняв, что эта работа мне нравится, что я получаю удовольствие и все безопасно - все сомнения исчезли.

Надя: Родители отнеслись вообще нормально. Даже была одна забавная ситуация... Я работала уже три года танцовщицей и жила с бабушкой. И вот, мы как-то смотрим фильм, а там девушка танцует pole dance (танец на шесте - Прим.ред.). И вот она говорит: о, то есть это ты так танцуешь. Я говорю, бабушка, ты, что - нет! Начала ей объяснять, показывать.

Оказалось, что она все три года с улыбочкой складывала мне бутербродики и провожала на работу, думая, что я танцую стриптиз. И спокойно к этому относилась.

Мама часто ходила со мной в клубы, смотрела, как я выступаю. Она и сейчас следит за мной во всех соцсетях. Все комментирует, желает успехов и только поддерживает.

Как относятся ваши мужчины к этому?

Лера: Мы познакомились именно в баре, как он к этому относится (смеется)?! А вообще, сначала были опасения, что я буду также со всеми знакомиться, но было до того, как узнали друг друга лучше. Сейчас понимает, что танцы - отдушина.

Надя: Танцев в моей жизни было настолько много, что своих партнеров я и находила, будучи на сцене. Никто никогда не ревновал. Сейчас парня нет, но расстались совсем не из-за танцев. У меня не было, что из-за того, что я танцор, не складывались отношения.

Бывало и такое, что я стеснялась и долго не говорила, где работаю. Со временем поняла, что лучше скажу сейчас. Если не мое - лучше пусть свалит раньше, чтобы я не привязывалась.

Детей, семью хотите?

Надя: Да! Очень. Хотела и хочу.

Лера: Конечно.

В обществе распространено мнение, что танцовщицы, в частности go-go, то же самое, что и стриптизерши, а также легкого поведения. Согласны ли вы с этим?

Лера: Все зависит от человека.

Надя: Шлюхи есть везде. Шлюхи могут быть на сцене, ей может быть и учительница, и продавец.

Первый профессиональный клубный опыт был в Даугавпилсе (примерно 12-16 лет назад - Прим.ред). В этом городе репутация у танцоров была хорошая. Не было акцента на сексуальность, был акцент на твой танцевальный уровень. Костюмы были закрытые. Мы выступали даже в спортивных штанах и кроссовках. Это на репутацию никак не влияло.

Если ты танцевал в Даугавпилсе - ты был звездой, к тебе тянулись. Это в Риге здесь девочки для развлечений, а там ты был артист!

Как думаете, откуда пошло это мнение?

Лера: Кто-то комплексует, кто-то - завидует, у кого-то нет достаточных знаний о профессии. Довольно-таки откровенные костюмы, красивые и стройные девушки, яркий макияж - все это в сознании некоторых людей все еще ассоциируется с дамами легкого поведения. А на самом деле - это просто хобби и спорт!

Надя: Наверно потому, что это открыто. Ты танцуешь кокетливо, заманивая, играешь. Некоторые недалекие люди думают: о, она со мной играет, значит, я ей нравлюсь - она легкодоступна.

Кстати, вижу много плюсов в девушке-танцовщице. Например, мы выпускаем своих бесов на сцене. Ну и в принципе, ты видишь, как я сейчас выгляжу (толстовка и легинсы - Прим.ред.). Какой go-go танцор, о чем ты?

Ты станцевала несколько своих выступлений, пришла домой - смыла макияж и теперь всю неделю ты девочка, которая варит борщи, моет окна, занимается спортом, гуляет, встречается с подружками и на хрен ей эти мужики сдались.

Большинство из танцовщиц - мамочки, жены или свободные девушки, которые радуются жизни. Сцена для них - это возможность побыть женственной, сексуальной, способ получить внимание. В защиту танцовщиц снимала видео, кстати.

Видео:

Деньги в трусы совали?

Лера: В наглую - нет. Но были случаи, когда чаевые от тебя требовали "заработать": тянет тебе деньги, но не дает, показывает - хочу в трусики. Естественно, такие деньги не нужны.

Надя: Да, бывало так тянут руки. Показываешь, что не надо. Не понимает - бьешь по руке, в третий раз уже зовешь охрану. Бывало так, что слезала со сцены. Стараешься пресекать это.

Встречались ли вы со случаями хамства, наглости? Секс просили?

Лера: Откровенного хамства не было. По крайней мере, не встречала таких людей. Самые наглые, как бы это ни было странно - женщины. Спокойно могут подойти сзади, начать приставать и гладить тебя по ляжке, попе. Не понимаю такой тяги.

Секс, тоже предлагают, ясно, что не совсем адекватные люди. Иногда предлагают подработать на нормальных корпоративах, а бывает, зовут на мальчишник в баню или в квартиру. Во втором случае - говорим, что согласны, но будем с мужьями. Тогда сразу отказываются.

Надя: Пару раз было так, что подходит самонадеянный мужчина: "Сколько будет стоить, чтобы ты с нами поехала на такую-то тусовку?". Мне кажется, что такое любой девушке могут предложить. Ну вот, подходят они так к тебе и дают интонацией понять, что это норма. Я один раз даже слов подобрать не могла - развернулась и ушла.

Находят "поклонники" в социальных сетях, просят секс, но ты их просто блочишь и забываешь об этом.

Также говорят, что танцовщицы всегда пьяны. А это так? Начальство разрешает?

Лера: Ой, вот это очень редко. Большая часть вообще не пьет, а другая - обычно на машине. Начальство разрешает, но чтобы аккуратно и в меру.

Надя: Выпиваем, но сказать, что много, нельзя. Можем выпить шампанское одно на всех. Мы не отличаемся от других девушек. Выпиваем, как и все остальные люди. Хотя сколько это не говори, многие в это не верят. Также с наркотиками.

Руководство для настроения разрешает, даже угощает. Но, как правило, алкоголь остается.

С какими "интересными" и опасными случаями приходилось сталкиваться?

Лера: Когда я работала в барах, а не клубах, то там часто происходили драки. В основном это конфликт, не связанный с нами, однако обычно заканчивался кровью.

В основном все "интересные случаи" связаны с барами. Там ты ближе к публике, и она, к сожалению, не всегда адекватна. Где я работала, была сцена, на которой могли танцевать все.

Стою, танцую, и в один момент обращаю внимание, что через мои ноги пытается проползти довольно тучный мужчина. Естественно - он застрял, и я упала.

Еще один случай - он был не со мной, но с моей бывшей коллегой. Она стояла на сцене, когда к ней поднялся мужчина. Он долго танцевал с ней, пока песня не закончится. Казалось, что он хочет "подкатить" к ней, но когда песня закончилась, он вежливо заказал у нее "котлетку и пиво". Чем он руководствовался - непонятно.

Надя: Один раз нужно было танцевать на барной стойке. Танцуем с Алиной (танцовщица - Прим.ред.) и слышу шлепок, поворачиваюсь, вижу, что парень выпивший. Показала ему, что так делать нельзя. Сжала зубы и продолжила танцевать.

Мое правило: первый раз предупреждаю по-доброму, второй уже по-злому, а третий - бью.

Ну вот. Второй раз он ударил Алину. Причем ударил так сильно, что я просто услышала ее "АУ" через музыку. Представляешь, насколько человеку было больно? Проходит время, уже подзабыли, выступаем дальше. Через пару минут чувствую, третий шлепок на нас двоих. За долю секунды меня перекрывает. Не понимаю, кто девушка, кто парень, есть ли люди и музыка. В стиле контемпа (вид танца - Прим.ред.) спускаюсь с барной стойки и уже через секунду я на нем, и бью его с кулака. Меня оттягивала охрана.

Таких случаев в моей жизни было очень и очень мало, в основном это была защита. Но пару раз мужчин била.

Этот случай мой самый любимый - адреналин и бальзам на душу, который не описать. Безусловно, этот мужик заслужил.

Как начальство к вам относится? Могут ли попросить как-то "особенно" общаться с клиентом?

Лера: Начальство у нас золотое. О нас заботятся, всегда рядом охрана и ничего такого не просят. Максимальное, что было, это когда я работала в баре, где был необходим интерактив с гостями: потанцевать с ними, завязать глаза на какой конкурс, ну и подобное.

Надя: Такого не было. Но иногда приходилось выходить в зал в качестве массовки. Обычно просили по-человечески помочь в тяжелые времена клуба. Помогали раскачать клуб, а потом уже подымались обратно на сцену. Это нам и самим нужно было: никто же не хочет танцевать только для персонала.

В клубе, в котором вы сейчас работаете, есть мужчины go-go. Каково отношение к ним? Ваше, гостей?

ФОТО: https://www.instagram.com/leesa_nadja/

Лера: Мы относимся к ним очень хорошо. Мы команда и друзья. Персонал тоже хорошо относится. Многие поражаются мастерству танца, говорят, что не каждая девушка сможет так танцевать и держаться на каблуках, как это делают они.

С гостями все сложнее... Что странно, как нагло могут вести себя девушки с танцовщицами, и как вежливо и по-доброму с танцорами. Всегда поддержат их, крикнут что-нибудь одобрительное, дадут на чай. Мужчины же...

В лучшем случае - сделают вид, что не замечают. В худшем - крики, освистывание и броски в их сторону стаканов и льда.

Честно говоря, не понимаю, зачем так делать. Большая часть тех, кто идет в этот клуб, понимают, куда идут и чего ожидать. Не нравится - не смотри или не ходи.

Надя: Мы относимся хорошо. А некоторые посетители, скажем так: не принимают. Ведут себя агрессивно, могут чем-то кинуть... Посты и комментарии гневные писали. Приходилось много людей блокировать. Мой лучший друг как раз танцует на каблуках. Это, кстати, еще и проверка парней на толерантность.

Вообще менее пяти процентов людей могут среагировать агрессивно, в основном гости адекватные и добрые.

Как стать go-go? Легко ли и как получить эту работу?

Лера: Учиться танцевать. Упорство, труд, возраст, фигура и внешность.

Я на работу попала просто: написала на e-mail клуба, пришла на собеседование и меня взяли. Кто-то через знакомых. В общем все, как и везде, но берут не всех.

Надя: Самое главное - внешний вид. Девушка должна быть ухоженной, красивая кожа, прическа, макияж. Фигура... Это не обязательно должна быть стройная модель 90-60-90, но должно быть видно, что девушка подтянута и следит за собой.

Скажу так: первое - внешность, второе - подача, а танцы - самое последнее.

Я, кстати, этому учу. Занимаюсь индивидуально с девочками до тех пор, пока не поставлю на сцену.

Видео: Стартап комплект для работы Go-Go танцовщицей

Прозвучало слово "возраст". Насколько он важен?

Лера: Он важен, но есть и девушки, которые в свои "за 30" выглядят совсем как девочки. Например, посмотри на Надю!

Надя: Многие работают со мной и не знают мой возраст. Не скрываю, но и не говорю. Иногда на кастингах говорила специально меньше, так как не принято танцевать в таком возрасте. Моя работа требует того, чтобы я была красивой, но она мне эту молодость и дает!

Посмотрите на любую девушку, которая любит свою профессию - она всегда будет выглядеть хорошо.

Возраст - вообще без границ. На Ибице до 42 лет работают. Потому, как у них есть деньги для того, чтобы себя содержать. Грудь подвисла - подтянули, губки не устраивают - сделали! По салончикам прошлись и выглядят лучше, чем у нас девочки в 42. Они там в 42 выглядят даже лучше, чем у нас девочки в 30!

Звучали ли предложения работы за границей?

Лера: Да, каждый год. Я отказываюсь, так как я люблю эту работу, но без фанатизма. У меня тут есть семья, любимый, основная работа. Не хочу это все бросать.

Надя: Да. Много где была. Один раз получила работу благодаря хештэгам. Меня нашли и предложили работу в Турции. Начали писать, что срочно нужны девочки. Боялись ехать, долго вели переписку. Собрались, все проверили и отправились.

Где больше всего понравилось?

Надя: На Ибице, конечно! Выше этого уровня уже ничего не может быть. Там все самое лучшее!

Что значит "все самое лучшее"?

Надя: Люди, диджеи, отношение. Это - высокий клубный уровень. К тебе относятся как к звезде. Ты приходишь и тебя одевают три человека, и раздевают три человека. Один стилист тебя делает, второй - продолжает.

По рации говорят: "Надежда, готовится на выход".

Зарплата выше "минималки"? Жить на эти деньги можно?

Лера: Выше "минималки" и так же как на моей основной работе. Многие коллеги живут на эти деньги, платят коммунальные, отдыхают и могут себе многое позволить. Я бы тоже смогла жить за счет зарплаты go-gо, но хочу и стабильную работу.

Надя: Чуть-чуть больше. Да и зарплата часто меняется, есть чаевые.

Что скажете о чаевых?

Лера: Если считать их, то получаю однозначно больше в клубе.

Надя: Я вообще за чаевые. Учу даже, как их зарабатывать. У нас люди разбалованные: приходят в клуб и говорят "давай развлекай меня", напьются уже до клуба, пройдут бесплатно - ни цента не потратят. А я считаю, что если человек тратит твою энергию, восхищен тобой, вдохновляется, то нужно платить.

А как много платили за границей?

Надя: В Турции за месяц получилось только отбить поездку. Платят немного, зато отдохнули.

На Ибице провела месяц. Поработать там - была моя мечта. Хотела остаться дольше, но уровень жизни выше, чем зарплата. Отбить не получалось. Пришлось принять тяжелое решение - уехать.

С кем из артистов в клубе приходилось работать?

Надя: Ой, очень часто. "Руки вверх", "Иванушки International", Елка, Нюша, Макsим, Scooter, звезды 90-х. Их было так много, что уже сбилась со счета. Scooter, конечно, самый крутой.

Как они к вам относились?

Лера: Харизматичные и приятные, располагают к себе, но это первое впечатление, пообщаться побольше - возможности не представилось.

Надя: Они всегда очень вежливы и относятся к нам с уважением. Всегда спросят: девочки у вас все хорошо? Тот же Ревва! Подходит и вежливо говорит: так девушки, мне будет нужна ваша помощь, не могли бы вы выйти на несколько песен? Они безумно деликатны и осторожны.

Они сами артисты, и к нам относятся как к артистам. Никогда никто не хамил. Никогда!

И последнее. Плюсы и минусы работы go-go?

Надя: Режим - главный и самый большой минус. Я живу другим режимом, мое окружение живет таким же. Прогулки, спорт, шопинг, врачи - вечером! Поняла, что это нормально, когда поработала в Аликанте. Там люди так и живут, только под вечер народ просыпается. Раньше мне было стыдно, что сплю до обеда, а потом поняла, что успеваю больше, чем люди, которые встают в восемь утра.

Второй минус - отношение людей.

Парни не воспринимают как девушку для серьезных отношений. Все всегда в шоке, когда узнают. Проявляется сразу в общении.

Даже был эксперимент: знакомилась с парнями, но не рассказывала, что я выступаю на сцене. Сперва говорила, что увлекаюсь танцами, потом говорила, что преподаю и так потихоньку подготавливала. Только через время говорила, что я - танцовщица. Вот тогда никто не убегал. Скорее я. Могли убежать, только если сразу говорила.

Есть минус, о котором задумываешься с возрастом - гарантии. Ни один клуб тебе не предоставит страховку, больничный. Начинаешь думать о стабильной работе.

Другой минус - шпильки, опасность, риск. Крестишься перед выходом, чтобы не улететь. Особенно, когда встаешь на барную стойку, залитую алкоголем.

Видео: Об одной из проблем танцовщиц

А плюсов, конечно, очень много. Первый - недостаток внимания, который не получил от мужчин или в детстве, ты получаешь каждые выходные в огромном количестве.

Еще плюс. Обычно мы девочки, ленивые создания, а тут хочешь, не хочешь нужно ухаживать за собой, но мне, например, вся эта возня нравится. У тебя стимул, что тебя увидят люди.

Третий плюс - огромное количество знакомых, а еще настроение и эмоции. Могу быть всю неделю в проблемах, а на сцене - отключаюсь, медитация!

Лера: Да, режим сбит, тебе приходится пить много кофе, ты ужасно устаешь из-за недосыпа.

Однако плюсов действительно намного больше: деньги за любимое увлечение, отличное времяпровождение, знакомства с интересными людьми, физическая активность после сидячей работы. Главное - работа держит тебя в тонусе!