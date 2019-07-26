Сб, 27.07.2019
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  • Большая галерея: в Нарва-Йыэсуу настоящая жара, тысячи людей зажгли на самом крутом пляжном фестивале

Большая галерея: в Нарва-Йыэсуу настоящая жара, тысячи людей зажгли на самом крутом пляжном фестивале
East Beach Fest 2019!

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26 июля в красивом курортном городе Нарва-Йыэсуу начался самый горячий летний пляжный фестиваль - East Beach Fest! Тысячи людей съехались из разных уголков Эстонии и даже из нескольких городов России, чтобы провести самую незабываемую ночь в году.

Вечер открыла очень удачно группа из Эстонии «ПараТайн», с каждым годом у этого музыкального коллектива поклонников в Ида-Вирумаа всё больше, а припев песни «Белые дороги» знали почти все мужчины на пляже.

East Beach Fest 2019, группа ПараТайн с поклонниками 

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

До девяти часов вечера гости медленно собирались на пляже, а уже после выступления Мари Краймбрери на пляже в Нарва-Йыэсуу людей столько, что негде яблоку упасть. Количество охраны и полицейский на квадратный сантиметр тела - высокие. Мы насчитали порядка 10 полицейский и 10 охранников на всей территории фестиваля. Каждый здесь может чувствовать себя в безопасности. 

East Beach Fest 2019 Мари Краймбрери прыгает даже на сцене

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В этому году на фестивале кое-что поменялось. Открыли специальную вип-зону с лежаками и вип-баром для тех, кто привык отдыхать комфортно. А также около часа ночи гостей ждал невероятный фейерверк, который был круче, чем в Новый год.

За кулисами Limon.ee увидел, как знаменитости прыгают и разминаются перед выступлением, особенно горячими оказались на сцене Мари Краймбрери и «Время и Стекло». Певица с ягодной фамилией после шоу пошла к забору фотографироваться с поклонниками. Об этом более подробно в нашей следующей новости.

East Beach Fest 2019 Время и Стекло зажигают на сцене

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

Самыми суровыми оказались Hammali & Navai. За секунды до их выхода у сцены как за кулисами, так и со стороны пляжа существенно усилили охрану. Пытаться нарушить так называемую интимную зону артистов не стоило, вас бы тут же задержали, один из поклонников решил это проверить на себе, но потом ему пришлось несладко.

East Beach Fest 2019 

ФОТО: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

В первый день фестиваля на сцене в Нарва-Йыэсуу выступили: Hammali & Navai, группа Время и Стекло, Мари Краймбрери, Filatov & Karas и популярная эстонская группа «ПараТайн».

Впереди еще второй день. 27 июля на сцене выступят Хлеб, Нюша и другие интересные артисты. Не пропустите грандиозную тусовку! 

Нюша

ФОТО: Instagram

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