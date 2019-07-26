Пт, 26.07.2019
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  • От сережек до плюшевых ежей: что могут приобрести модники на Positivus?

От сережек до плюшевых ежей: что могут приобрести модники на Positivus?
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Positivus 2019, фестивальный базарчик.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Сегодня, 26 июля, в латвийском городе Салацгрива стартует ежегодный музыкальный фестиваль Positivus. Традиционно посетителям мероприятия предоставляется возможность не только послушать звезд мировой величины, но и побывать на местном фестивальном базарчике.

Выбор товаров на маленьком pop-up рынке достаточно обширный - тут представлены и сережки всевозможных форм и расцветок, и брошки в форме ежей, и одежда от латвийских дизайнеров, и предметы кухонной утвари. 

Предлагаем вам посмотреть, что еще могут найти для себя модники на Positivus 2019.

Галерея: Фестивальный базарчик Positivus 2019

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