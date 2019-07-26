От сережек до плюшевых ежей: что могут приобрести модники на Positivus?

Выбор товаров на маленьком pop-up рынке достаточно обширный - тут представлены и сережки всевозможных форм и расцветок, и брошки в форме ежей, и одежда от латвийских дизайнеров, и предметы кухонной утвари.



Предлагаем вам посмотреть, что еще могут найти для себя модники на Positivus 2019.



Галерея: Фестивальный базарчик Positivus 2019