От сережек до плюшевых ежей: что могут приобрести модники на Positivus?
Сегодня, 26 июля, в латвийском городе Салацгрива стартует ежегодный музыкальный фестиваль Positivus. Традиционно посетителям мероприятия предоставляется возможность не только послушать звезд мировой величины, но и побывать на местном фестивальном базарчике.
Выбор товаров на маленьком pop-up рынке достаточно обширный - тут представлены и сережки всевозможных форм и расцветок, и брошки в форме ежей, и одежда от латвийских дизайнеров, и предметы кухонной утвари.
Предлагаем вам посмотреть, что еще могут найти для себя модники на Positivus 2019.
Галерея: Фестивальный базарчик Positivus 2019