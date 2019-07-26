Клиенты интернет-магазина вместе с заказом получили неприятный подарок

Многие пользователи социальный сетей раскритиковали интернет-магазин Forever 21 за то, что он издевается над клиентами, которые носят плюс-сайз - вместе с заказами магазин отправлял в качестве подарка образцы белого хлеба, на котором было написано: "утоли свой голод".

"Заказала в интернет-магазине Forever 21 купальник, а вместе с заказом получила белый хлеб. Спасибо, что напомнили, что я не подготовилась к лету", - написала клиентка.

bought a swimsuit online from forever 21 and they sent me an atkins bar along with it lmaoo thank u for reminding me that i don't have a beach ready bod — Cailee (@caileeargudo) July 23, 2019

Похудевшая клиентка спросила, если она получила вместе с заказом белый хлеб, означает ли это, что она все еще полная и ей нужно худеть. "Вы отправляете эти образцы клиентам, которые покупают обычные размеры тоже?" - спросила она в Twitter.

I went from a size 24 to 18, still a plus size girl, so I ordered jeans from @Forever21 Opened the package, when I looked inside I see this Atkins bar. What are you trying to Tell me Forever 21, I’m FAT, LOSE WEIGHT? do you give these to NON-PLUS SIZE WOMEN as well? pic.twitter.com/ds8kUTs7T7 — MissGG🏳️‍🌈 (@MissGirlGames) July 19, 2019

На данный момент представители интернет-магазина извинились перед клиентами и больше не прикладывают к заказу образцы.

"Бесплатные образцы белого хлеба отсылались в ограниченном количестве всем клиентам, но мы перестали класть их к заказам", - добавил представитель Forever 21 журналу People.