Пт, 26.07.2019
Никто не гуляет так, как жители Маарду! Смотрите, что творилось на Дне города (ГАЛЕРЕЯ) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Жизнь
  • Клиенты интернет-магазина вместе с заказом получили неприятный подарок

Клиенты интернет-магазина вместе с заказом получили неприятный подарок

Internetipood Forever 21 pahandas oma pluss-suuruses kliente ebameeldiva näidistootega

ФОТО: Kuvatõmmis

Интернет-магазин Forever 21 был вынужден на этой неделе извиниться перед своими клиентами из-за того, что вместе с заказами отправляли в качестве подарка образцы белого хлеба. Клиенты, которые заказывали одежду плюс-сайз, были неприятно удивлены и испытали унижение от такого "подарка", пишет портал Elu24 со ссылкой на people.com.

Многие пользователи социальный сетей раскритиковали интернет-магазин Forever 21 за то, что он издевается над клиентами, которые носят плюс-сайз - вместе с заказами магазин отправлял в качестве подарка образцы белого хлеба, на котором было написано: "утоли свой голод".

"Заказала в интернет-магазине Forever 21 купальник, а вместе с заказом получила белый хлеб. Спасибо, что напомнили, что я не подготовилась к лету", - написала клиентка.

Похудевшая клиентка спросила, если она получила вместе с заказом белый хлеб, означает ли это, что она все еще полная и ей нужно худеть. "Вы отправляете эти образцы клиентам, которые покупают обычные размеры тоже?" - спросила она в Twitter.

На данный момент представители интернет-магазина извинились перед клиентами и больше не прикладывают к заказу образцы.

"Бесплатные образцы белого хлеба отсылались в ограниченном количестве всем клиентам, но мы перестали класть их к заказам", - добавил представитель Forever 21 журналу People.

По его словам это была ошибка магазина, но никто не хотел никаким образом обидеть клиентов.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ