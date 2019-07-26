Открытие фестиваля «Жара-2019»: присутствующие сильно удивились, когда увидели голливудскую звезду в Баку

В фестивале примут участие более 80 артистов, и многие из них уже сегодня порадовали публику своими выступлениями. Ну а по красной ковровой дорожке в день открытия прошлись Вера Брежнева, Альбина Джанабаева, которая, комментируя выбор своего наряда, сказала, что смелость — ее второе имя, Ани Лорак, Наталья Ионова, Юлия Барановская, Кристина Орбакайте, Филипп Киркоров, Сергей Лазарев и многие другие.

Сюрпризом для многих стало и появление на "Жаре" знаменитого голливудского актера Стивена Сигала вместе с женой Батсухийн Эрдэнэтуяа. И если Сигал, который хорошо дружит с Эмином Агаларовым, одним из основателей и организаторов "Жары", в Баку приехал уже не в первый раз, то его супруга в столицу Азербайджана пожаловала впервые. Завтра актер выступит на сцене вместе с Григорием Лепсом.