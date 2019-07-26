«Штааааа???»: мать Виктории Лопыревой показала лицо внука крупным планом

Несмотря на то, что сама блондинка старается скрывать подробности рождения и первых месяцев жизни своего первенца Лео, названного в честь легендарного футболиста Месси, рожденного от бизнесмена Игоря Булатова, ее мать, похоже, решила пойти ва-банк.

В Instagram Ирины Лопыревой появился снимок мальчика. В кадре малыш позирует в солнечных очках со светлой бейсболкой на голове, а также в светлом боди и накидке.

ФОТО: Instagram

«Штааааа???» – такая надпись сопровождает снимок.