Пт, 26.07.2019
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  • «Штааааа???»: мать Виктории Лопыревой показала лицо внука крупным планом

«Штааааа???»: мать Виктории Лопыревой показала лицо внука крупным планом

Виктория Лопырева

ФОТО: Instagram

Мать скандально известной модели Виктории Лопыревой, не так давно впервые ставшей мамой в свои 35 лет, впервые показала крупным планом лицо своего внука.

Несмотря на то, что сама блондинка старается скрывать подробности рождения и первых месяцев жизни своего первенца Лео, названного в честь легендарного футболиста Месси, рожденного от бизнесмена Игоря Булатова, ее мать, похоже, решила пойти ва-банк.

В Instagram Ирины Лопыревой появился снимок мальчика. В кадре малыш позирует в солнечных очках со светлой бейсболкой на голове, а также в светлом боди и накидке.

ФОТО: Instagram

«Штааааа???» – такая надпись сопровождает снимок.

Интересно, не обиделась ли Лопырева за такой смелый шаг своей матери?

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