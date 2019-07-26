Алексей Туровский сомневается, что животное, напавшее на жительницу Хийумаа, было волком

Позавчера ранним утром на Хийумаа в Тахкуна волк напал на женщину на пороге ее собственного дома. Она получила серьезные повреждения в области лица, ей понадобилась скорая помощь.

Алексей Туровский сомневается, что это был волк. «Я скептик. Летом на Хийумаа, где встречаются лесные буреломы, волк голоден не будет. Кроме того, это самый осторожный зверь из всех, и даже очень молодой и не очень высокий человек для него – опасная угроза», – говорит зоолог.

Туровский также считает нападение волка маловероятным, учитывая характер травм. «Если бы взрослый волк напал на человека с головы, шеи, человека уже не было бы в живых», – считает зоолог.

По мнению эксперта, этот случай нужно хорошо расследовать. «Не исключено, что все же это мог быть и волк, но несомненно, он хотел напасть на собаку, и, конечно, не планировал нападение на человека, который просто случайно оказался на его пути», – говорит Туровский.

По словам Кайе Наппер, которая была ранена в результате инцидента на Хийумаа, вблизи Тахкуна она раньше волков не встречала, но другие люди рассказывали о встречах с диким зверем. «Охотники говорят, что в округе гуляет один старый волк, который может нападать на домашних животных», – вчера рассказала пострадавшая журналистам.

Историю женщины также изучило Эстонское общество охотников. Размышляли долго, был ли это волк или все же овчарка. В результате охотники пришли к выводу, что это был волк, основываясь на показаниях пострадавшей и агрессивном поведении напавшего животного.